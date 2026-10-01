Civico istituto musicale di Alba: il giovane pianista Yifan Wu, vincitore del premio Busoni a "Incontri col Maestro"

Domenica 11 ottobre 2026 si inaugurano ad Alba gli "Incontri col Maestro", appuntamenti aperti al pubblico e rivolti in particolare agli studenti di musica ed agli allievi del Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca.
Alle ore 11, a teatro sociale "Giorgio Busca", concerto del giovane pianista Yifan Wu con musiche di Mozart, Beethoven, Schumann. L'appuntamento apre la XV edizione della rassegna "Classica - I Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba".
Ingresso gratuito per gli allievi e gli insegnanti del Civico Istituto, del Liceo e della Scuola Media ad indirizzo musicale.
Info su: https://www.albamusicfestival.com/it/classica-2026
Alle ore 14:30, al teatro sSociale "Giorgio Busca", incontro con Yifan Wu, vincitore dell'ultima edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, 65ª edizione, tra le competizioni più riconosciute a livello internazionale.
Il musicologo e divulgatore Dino Bosco accompagnerà il pubblico alla scoperta dell'universo artistico di questo giovane talento, in un appuntamento arricchito da momenti d'ascolto, dialoghi e curiosità.
Ingresso gratuito, non occorre prenotare.
Info: Civico Istituto Musicale "L. Rocca" 0173 292477 info@civicoistitutomusicalealba.it
"Questi appuntamenti segnano il nuovo corso in co-progettazione dell'Istituto Lodovico Rocca con l'intervento di Alba Music Festival, dice l'assessore alla Cultura Caterina Pasini. Gli studenti di musica avranno anche l'opportunità di rapportarsi con giovani talenti di livello internazionale, trovando ispirazione per il loro corso di studi ed il loro perfezionamento. L'Istituto Civico Musicale di Alba si afferma oggi quale scuola di prestigio nel panorama formativo".