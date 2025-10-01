Piazza Europa, assegnati i lavori di riqualificazione: via libera al progetto che divide la città

Dopo mesi di dibattiti, ricorsi e tensioni, arriva l’ufficiosità: i lavori per la riqualificazione di piazza Europa sono stati assegnati. La conferma dell’assegnazione arriva direttamente dall’assessore Luca Pellegrino, che però preferisce non indicare il nome della ditta spiegando: “Gli uffici hanno concluso le verifiche sul bando, che era basato sulla migliore offerta tecnica e non solo su criteri economici. Ufficialmente i lavori saranno assegnati con la delibera pubblicata sull’albo pretorio”.

Anche se Pellegrino mantiene il riserbo, ad aggiudicarsi l’appalto è stata la Sam Costruzioni srl di Cherasco, storica realtà piemontese attiva dal 1952 nel settore delle infrastrutture stradali.

Il progetto, approvato a marzo dalla Giunta comunale, prevede un ridisegno complessivo della piazza: il sedime sarà sopraelevato per eliminare barriere architettoniche, verrà ampliata la superficie verde con circa 200 metri quadrati in più di prato e saranno piantati 48 nuovi alberi. Prevista anche una corsia di svolta a destra su corso Brunet e una nuova distribuzione degli spazi tra zone di sosta, dehors e aree per eventi e mercati.

Sul cronoprogramma l’assessore Pellegrino precisa: “La delibera assegna i lavori alla ditta, dopodiché saranno consegnati e si definirà un cronoprogramma condiviso con parte tecnica, amministrativa e politica. Nei documenti d’appalto l’impresa ha già inserito una sua proposta, che verrà adattata alle esigenze complessive”.

E alla domanda se il primo passo sarà l’abbattimento dei cedri dell’Atlante, Pellegrino non lascia spazio a dubbi: “Il progetto approvato è quello, ed è stato appaltato in toto”.

Proprio i cedri, simbolo di piazza Europa, restano il nodo centrale della contesa. L’associazione Di Piazza in Piazza, il comitato Sos Cedri e Legambiente hanno annunciato nuovi ricorsi: un’istanza al Consiglio di Stato per chiedere la sospensiva e un procedimento già avviato al Tar di Torino.

In un comunicato, gli ambientalisti ribadiscono: “Non ci opponiamo alla riqualificazione della piazza, ma all’abbattimento degli alberi, che godono di ottima salute e rappresentano un polmone fondamentale per il centro città. Sostituirli con piante giovani significherà privare i cittadini dei loro benefici ambientali per decenni”.

La Giunta comunale, dal canto suo, difende la bontà del progetto, già approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione ai fondi PNRR, e assicura di avere agito nel rispetto delle normative.

La partita resta aperta, anche se lo spiraglio sembra minimo: mentre sul fronte amministrativo si avvia la fase esecutiva, sul piano giudiziario la battaglia potrebbe ancora rallentare l’avvio dei lavori.