"4.752 volte GRAZIE!": il successo dell’11ª Passeggiata per la Vita [FOTO]

A Dronero, domenica mattina (27 settembre) il colpo d’occhio su piazza Martiri ha lasciato come sempre senza fiato: persone di tutte le età insieme, ancora una volta, per un qualcosa che ben prima delle gambe muove il cuore. L’11ª edizione della Passeggiata per la Vita si è conclusa con un nuovo, incredibile record: ben 4.752 pettorali venduti.



Gli organizzatori ci tengono a fare il loro sentito ringraziamento:



"Ormai è diventata una bellissima tradizione - dicono - ogni anno proviamo ad aggiungere qualcuno in più, e ogni anno voi riuscite a sorprenderci, permettendoci di battere ancora una volta il record dell’edizione precedente. Un grazie di cuore a tutti voi che avete partecipato, agli sponsor, ai volontari, agli amici e a tutte le persone che, anche con un piccolo gesto, hanno contribuito a rendere questa giornata così speciale.



È grazie a ciascuno di voi se, anno dopo anno, questa passeggiata continua a crescere e a regalare emozioni. Grazie per esserci stati. Grazie per averci creduto. Grazie per aver reso speciale anche questa 11ª edizione. Ci vediamo alla prossima!”



Tutto il ricavato dei pettorali sarà devoluto in parti uguali all’Ail Sezione di Cuneo intitolata a Paolo Rubino e al Fiore della Vita #casaAnna di Savigliano.