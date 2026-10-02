METEO / Primo weekend di ottobre con tempo stabile sulla Granda, tra sole e qualche nube

L’alta pressione continua a dominare la scena meteorologica sull’Europa e mantiene condizioni generalmente stabili anche sul Nord Ovest italiano. Una situazione destinata a proseguire ancora per diversi giorni, almeno fino alla metà della prossima settimana, quando un graduale indebolimento dell’anticiclone potrebbe favorire l’arrivo di qualche fase più instabile.

Anche sulla Granda il fine settimana trascorrerà quindi all’insegna di un tempo nel complesso tranquillo, anche se non sempre completamente soleggiato. Potranno infatti transitare nubi e non sono esclusi locali fenomeni piovosi soprattutto lungo le zone alpine. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie fino a sabato, mentre da domenica è atteso un nuovo aumento, più evidente soprattutto in montagna.

Sul Nord Ovest, in presenza di un soleggiamento prolungato, le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 24 e 27 gradi, mentre nelle aree maggiormente nuvolose i valori saranno più contenuti. Le minime si manterranno generalmente tra 15 e 18 gradi, con possibilità di valori più bassi nelle zone pianeggianti più basse e nelle vallate dove durante la notte prevarranno cieli più sereni.

Anche sotto il profilo dei venti non si prevedono particolari criticità sulla provincia di Cuneo, con correnti generalmente assenti o deboli e variabili. Una situazione differente interesserà invece la Liguria centro-occidentale, dove tra la serata di venerdì e la giornata di sabato potranno soffiare venti settentrionali moderati, localmente forti.

La fase anticiclonica continuerà a caratterizzare il tempo anche nei primi giorni della prossima settimana, mantenendo il Nord Ovest in un contesto prevalentemente stabile e mite. Successivamente l’alta pressione potrebbe perdere gradualmente parte della sua forza: il cedimento dell’anticiclone in quota e il conseguente abbassamento della pressione potrebbero infatti favorire un aumento dell’instabilità. Al momento, tuttavia, non si intravedono fenomeni particolarmente significativi per il Piemonte e per la Granda.

Per la provincia di Cuneo si prospetta dunque un weekend ancora mite e senza particolari sorprese, con alternanza tra schiarite e qualche annuvolamento e temperature decisamente gradevoli per il periodo.