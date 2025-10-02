Mondovì in lutto per la scomparsa di Gabriele Zanone

Un dolore profondo ha colpito Mondovì nella giornata di mercoledì 1 ottobre. L’Altipiano e la Parrocchia del Sacro Cuore piangono la perdita di Gabriele Zanone, 28 anni, strappato alla vita da una malattia improvvisa e aggressiva che non gli ha lasciato scampo. Ricoverato da pochi giorni all’ospedale “Santa Croce” di Cuneo, il giovane non ce l’ha fatta.

Ingegnere meccanico e dipendente della “FOMEC” presso l’Ufficio qualità, Gabriele era una presenza vivace e amata all’interno della comunità parrocchiale. Cresciuto tra le attività della chiesa, aveva servito come ministrante sia in parrocchia che in diocesi. Musicista diplomato in Conservatorio, negli ultimi anni era diventato organista della messa domenicale al Sacro Cuore, ruolo che svolgeva con passione e dedizione.

La sua scomparsa ha lasciato sgomenti familiari, amici e parrocchiani, che lo ricordano come un ragazzo generoso e sempre disponibile. A piangerlo, oltre alla comunità, il papà Mario e la mamma Maria Cristina.

Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 3 ottobre alle ore 19, mentre i funerali si terranno sabato 4 ottobre alle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore a Mondovì Altipiano. La sepoltura seguirà nel cimitero di Viola, paese d’origine del padre.