Falsa testimonianza nel processo per infortunio mortale: 75enne a giudizio ad Asti, chiesto il rito abbreviato

Novità nel procedimento che presso il Tribunale di Asti vede imputato per falsa testimonianza un uomo classe 1950, oggi 75enne. L'imputato, comparso dinanzi al giudice Ludovico Astengo, è accusato di aver affermato il falso e tenuto un atteggiamento reticente mentre deponeva come testimone in un processo per omicidio colposo legato a un infortunio sul lavoro.

Secondo l'accusa, l'anziano avrebbe negato circostanze già dichiarate in sede di indagine e taciuto fatti rilevanti ai fini dell'accertamento della verità.

In precedenza l'uomo aveva concordato col pubblico ministero l'accesso alla messa alla prova con lo svolgimento di lavori socialmente utili per estinguere il reato. Il beneficio, inizialmente concesso, non è stato però completato a causa di sopravvenuti problemi di salute del 75enne, sottoposto anche a un ricovero ospedaliero.

Iscritto nuovamente a dibattimento, l'uomo è difeso dall'avvocato albese Roberto Ponzio, il quale ha formulato richiesta di giudizio abbreviato. Il giudice ha quindi rinviato il processo, fissando la prossima udienza al 10 dicembre.