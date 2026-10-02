Le previsioni per l’autunno di Anna & Anna

Single: temperature basse e serate sul divano, in compagnia del telecomando.

Coppie: passeggiate mano nella mano e cioccolata calda.

Possibili incontri: elevati, se finalmente esci di casa, e vieni nei nostri uffici, chiama ANNA e ANNA Agenzia per Single 339 1262291

Quest’autunno, invece di aspettare il freddo, vieni a conoscere qualcuno.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella e superare la fase single ma non troppo . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

L’Agenzia per single Anna & Anna è in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola, nel pieno centro.

Chiamaci, perché qualcuno sta aspettando proprio te! Il servizio è attivo su Piemonte e Liguria al 3403848047

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Paolo, single, 37 anni

Bel fisico, alto, biondo, occhi azzurri, faccia simpatica, sempre sorridente, Paolo, 37enne, pratica alpinismo, subacquea, insomma un uomo sportivo, gestisce un famoso b&b, vive solo, nella sua vita quasi perfetta manca solo una brava ragazza a cui regalare un anello di fidanzamento, e poi sposarla, lui nel matrimonio ci crede fermamente e vorrebbe tanto formare una famiglia.... chiamalo al 347 3531318 !

Samuele, single, 48 anni

Samuele, 48 anni, alto, brizzolato, occhi scuri profondi, barba curata. Elegante, distinto, modi garbati. Psicoterapeuta dell’infanzia, divorziato, senza figli. Uomo positivo, sa ascoltare… e forse proprio per questo sa riconoscere una donna interessante. Cerca una donna ironica, intelligente, capace di sorprenderlo con una battuta e conquistarlo con uno sguardo. Conta una sola cosa: che abbia ancora nel cuore il desiderio di innamorarsi. Il resto… potrebbe diventare molto interessante.... chiamalo 371 3899615 !

Giorgio, single, 60 anni

L’amore non ha età… e Giorgio, 60 anni, lo sa bene. Giovane dentro, imprenditore, fantasioso e creativo, con una passione irresistibile per il tango argentino: perché nella vita, come nel ballo, conta trovare la persona con cui perdere il passo insieme. Romantico, curioso, ironico, Giorgio è rimasto single perché non ha mai voluto una donna “per comodità”. Non cerca una presenza qualsiasi sul divano di casa, cerca quella capace di accendere emozioni, complicità e desiderio.…chiamalo al 338 4953600!

Annunci per Lui

Silvia, single, 32 anni

Silvia, 32enne italiana, magazziniera, affascinante, castana, occhi verde smeraldo, sorriso che conquista. Vive sola, sogna un amore capace di emozionare. Cerca uomo sincero, affidabile, dal cuore buono. Desidera matrimonio, convivenza, famiglia. Se arriva l’amore vero, è pronta a cambiare vita, anche trasferendosi. …Chiama al 338 4953600 !

Marina, single, 43 anni

Ha un viso angelico che incanta, un modo di fare dolce e gentile, bionda naturale, occhi celesti, fisico formoso, ingegnere informatico, 43enne, è una donna semplice, fidata, ama curare il giardino, preparare dolci squisiti, è volontaria presso la Croce Rossa, divorziata, senza figli, ha nel cuore il desiderio di incontrare un uomo, non importa se più maturo, ma affettuoso come lei, con cui vivere serenamente.…Chiama al 349 8258417 !

Gioia, single, 51 anni

Gioia, 51 anni, è una donna splendida, femminile. Bellissimi occhi grigio-verdi, sempre curata, sorriso sincero. Lavora come cuoca in una scuola materna, ama prendersi cura degli altri. È sola da tempo, ma crede ancora nell’amore vero, disinteressato, fatto di sincerità, rispetto. Sogna un uomo buono, affettuoso, autentico. L’età non conta. Conta il cuore. …. Chiama al 348 4413805!

Anna, single, 60 anni

Le donne che hanno sofferto, quelle che si sono ricostruite da sole, hanno un enorme difetto, sono vere da far paura, Anna ha perso il marito da giovane, ha sofferto ma ha lavorato sodo, e ora 60enne, è una bella signora mora, due begli occhi celesti, un modo di fare educato e quieto, ha una famiglia che l'adora, tanti amici, le manca solo un uomo semplice vicino, per non sentirsi più sola... …. Chiama al 348 6939761!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047, ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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