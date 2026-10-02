 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 02 ottobre 2026, 17:30

Sabato 3 ottobre, nei frutteti di Giurset, l'aperitivo tra i filari

A partire dalle ore 11, in località Rafana a Venasca, la famiglia Garnero ha organizzato, come ogni anno, la festa dell'azienda organizzando un gustoso aperitivo fra i filari con la collaborazione del Bar Birreria Special

A partire dalle ore 11 tanti gustosi aperitivi e street food, preparati dal Bar Birreria Special di Venasca, da consumare fra i verdi e profumati filari di meli dell’Azienda Agricola Giurset.

Chi vorrà potrà anche raccogliere le mele Golden da portarsi a casa, a € 0,80 il Kg.

La giornata sarà interamente allietata da Dj Set e sarà presente anche l’animazione dei Pumastars.

L’appuntamento è in Località Rafana - Venasca.

Per tutte le informazioni, potete contattare:
Zama 348.2396516 - Daniele 348.1500219

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium