Sabato 3 ottobre, nei frutteti di Giurset, l'aperitivo tra i filari

A partire dalle ore 11 tanti gustosi aperitivi e street food, preparati dal Bar Birreria Special di Venasca, da consumare fra i verdi e profumati filari di meli dell’Azienda Agricola Giurset.

Chi vorrà potrà anche raccogliere le mele Golden da portarsi a casa, a € 0,80 il Kg.

La giornata sarà interamente allietata da Dj Set e sarà presente anche l’animazione dei Pumastars.

L’appuntamento è in Località Rafana - Venasca.

Per tutte le informazioni, potete contattare:

Zama 348.2396516 - Daniele 348.1500219