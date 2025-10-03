Addio a Roberto Caramatti: il ricordo di Fossano per l’appassionato di legatoria attivo nel volontariato

Il noto e benvoluto Roberto Caramatti lascia la comunità di Fossano, spegnendosi a 74 anni e, quasi per uno scherzo del destino, nell’anno della ricorrenza del sessantennale della sua legatoria, Il Milione di via Negri.

Molto attivo nel volontariato e al servizio dei disabili nel centro ippoterapico locale, la sua perdita ha colpito tutti, primo dei quali il sindaco Dario Tallone, che gli ha riservato un affettuoso pensiero.

“Una scomparsa che ha lasciato sgomenta una popolazione intera. Roberto era una splendida persona che ha dato tanto alla comunità. Si è occupato per 40 anni del centro ippoterapico per disabili con sede in Fossano, una realtà unica in Piemonte. Nell’ aprile 2024 ha ricevuto la visita del Ministro alla disabilità Alessandra Locatelli. Tutti gli anni qui transitavano migliaia di bambini durante la scuola ed Estate ragazzi. Il centro è attrezzato per la terapia con quattro cavalli e un galoppatoio per persone con disabilità, anche gravi. Per 60 anni ha inoltre lavorato nella sua legatoria, con le sorelle, chiamata "Il Milione" in Fossano. È stato tra l’altro insignito nel 2021, in piena pandemia, del titolo di Cavaliere della Repubblica, che ho consegnato nel castello degli Acaja. Mi mancherà Roberto, era sempre pronto a darmi dei consigli come un buon padre di famiglia, sarà per sempre nel mio cuore”.

Roberto lascia la sorella Caterina, il fratello Mario con Lucia e i suoi cari.

Le esequie saranno celebrate domani, sabato 4 ottobre, alle ore 16, nel Duomo di Fossano.