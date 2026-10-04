Calcio Eccellenza / Il Fossano consolida il primato grazie al successo per 2-0 al “Pochissimo” con il Chieri

È terminata 2-0 la sfida tra Fossano 1919 e Chieri, valida per la quinta giornata del campionato di Eccellenza.

A decidere il match dell’”Angelo Pochissimo” le reti fossanesi di Giuseppe Giovinco (56’), su rigore, e Derrick Gyimah (66’).

I blues arrivavano da quattro successi consecutivi, l’ultimo ottenuto domenica scorsa sul campo dell’Albese (1-4). I torinesi, invece, erano reduci dal pareggio per 1-1 in casa con la Pro Dronero.

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 15:36 allo stadio “Angelo Pochissimo”. Padroni di casa in maglia e pantaloncini blu mentre gli ospiti in divisa a strisce verticali biancorosse.

L’avvio di match è blando, con le due formazioni che si limitano a studiarsi. Il Fossano si dispone con il classico 4-3-3 che però in fase difensiva diventa un 4-4-2. Dopo le iniziali timide iniziative di Giovinco e Gyimah, al 13’ arriva la prima nitida occasione dell’incontro: sugli sviluppi di una ripartenza i torinesi si propongono in avanti, il pallone arriva a Valentini che dal vertice dell’area lascia partire un bel diagonale che termina di poco largo. Passano pochi minuti e i blues rispondono con il colpo di testa di Comino: conclusione imprecisa che non valorizza l’ottimo cross di Angaramo.

La partita si fa vivace, al 22’ a provarci dal limite è Mazzotta: tiro potente ma bersaglio mancato di parecchio. Intorno alla mezz’ora i cuneesi prima recriminano un fallo in area su Gyimah e, poi, lo stesso numero 11 sfiora il vantaggio al termine di una brillante azione personale sulla fascia destra. Il finale di tempo è ricco di buone iniziative, mai concretizzate a dovere da ambe due le squadre. Il direttore di gara assegna un minuto di recupero in cui non succede più nulla e quindi si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

La ripresa inizia con una bella chance per i fossanesi: complice un errore ospite nel disimpegno difensivo, il duo Gyimah-Giovinco si scambia la sfera da ottima posizione ma la conclusione del dieci viene prontamente bloccata da Romanin. Al 55’ arriva l’episodio che sblocca la sfida: un contatto appena dentro l’area tra Cagliotti e Giovinco viene sanzionato dall’arbitro che assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Giovinco che con il piattone centrale segna l’1-0.

Al 66’ il Fossano raddoppia: uno splendido scambio tra Giovinco e Comino apre in due la difesa torinese, quest’ultimo la passa a rimorchio per Gyimah che calcia di prima; la sua conclusione viene respinta dall’estremo difensore avversario ma sulla ribattuta Derrick si fa trovare pronto e segna il 2-0. I padroni di casa non calano d’intensità e, anche grazie alle sostituzioni operate attorno al 70’, continuano a rendersi pericolosi.

Al 79’ Armocida sfiora il tris, il suo potente destro dai 25 metri si stampa sul palo, illudendo il folto pubblico amico. Nel finale i blues si limitano a gestire la meritata supremazia. Il direttore di gara assegna tre minuti di extratime. Allo stadio “Angelo Pochissimo” non succede più nulla e quindi termina con un meritato 2-0 in favore dei fossanesi.

I blues consolidano così il loro primato in classifica salendo a 15 punti, mentre il Chieri rimane fermo a quota cinque.

Prossimo appuntamento per il Fossano domenica 11 ottobre sul campo della neopromossa Carmagnola: fischio d’inizio alle 15:30 allo stadio comunale di Carmagnola.

TABELLINO:

FOSSANO - CHIERI 2-0

Fossano (4-3-3): Proietti, Magnaldi, Tall (72’ Bayat), Quitadamo, Delmastro (73’ Pautassi), Armocida, Bosio, Angaramo (89’ Lombardo), Gyimah (86’ Scavone), Comino, Giovinco (81’ Parisotto). A disposizione: Martinelli, Gironda, Gjoka, Lazri. Allenatore: Paolo Fresia

Chieri (4-4-2): Romanin, Ascoli, Cagliotti, Morra, Reymond, Sow Demba (86’ Cerruti), Spinelli (75’ Guida), Fragomeni (70’ De Santi), Niang, Valentini (70’ Ambrosino), Mazzotta (84’ Garcia Carranza). A disposizione: Dinaro, Demo, Tommasi, Benoukaiss. Allenatore: Roberto Berta

Gol: Giovinco rig. 56’ (F), Gyimah 66’ (F)

Ammoniti: Quitadamo (F), Sow Demba (C), Valentini (C), Mazzotta (C), De Santi (C), Armocida (F)

Espulsi: \

Angoli: Fossano 10 - Chieri 1

Arbitro: Maurizio Locapo di Torino, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Centamore e Andrea Novara, entrambi della sezione di Torino