Cuneo, a Madonna dell'Olmo il parchetto di via Don Serafino Viano è pronto a riaprire dopo l'atto vandalico

Ancora un po' di pazienza e i bambini della frazione potranno finalmente tornare a giocare nell'area verde di via Don Serafino Viano. Dopo l'episodio vandalico che lo scorso settembre ne aveva causato la chiusura, il parchetto di Madonna dell'Olmo si appresta a riaprire a brevissimo i suoi cancelli, ponendo fine alle preoccupazioni delle tante famiglie della zona che nei giorni scorsi si erano rivolte alla nostra redazione per chiedere chiarimenti.

Nella lettera inviata al nostro giornale, i genitori avevano infatti espresso forte rammarico per una chiusura prolungata che rischiava di far perdere ai più piccoli le ultime settimane di bel tempo prima dell'arrivo del freddo.

"La pulizia dell'area è stata finalmente completata e, dal punto di vista pratico e formale, la struttura e i giochi sarebbero ormai perfettamente utilizzabili" — si legge nella nota pervenuta in redazione. "All'ingresso, tuttavia, campeggia ancora il cartello di chiusura 'per indagini'. A questo punto la domanda sorge spontanea: di che tipo di indagini stiamo parlando, dato che tutto il materiale da repertare non si trova più sulle giostrine ed è stato completamente rimosso?".

I genitori evidenziavano anche le difficoltà logistiche legate alla mancanza di spazi verdi idonei nelle immediate vicinanze per la fascia d'età 0-3 anni: il parco di piazza della Battaglia risulta infatti privo di recinzione, mentre raggiungere le aree attrezzate di Cerialdo in bicicletta con bambini piccoli al seguito comporta percorsi stradali poco sicuri. "Viene davvero da chiedersi se il Comune stia cercando di punire i ragazzi che hanno vandalizzato l'area sperando che, con il tempo, ci si dimentichi dell'esistenza del parco. Se così fosse, il risultato è che si stanno punendo proprio coloro che non hanno alcuna colpa e che vorrebbero soltanto fruire di uno spazio verde in sicurezza".

A seguito della segnalazione ricevuta, la nostra redazione ha subito contattato l'assessorato al Verde pubblico e Ambiente, guidato da Gianfranco Demichelis, il quale si è immediatamente attivato con gli uffici preposti per verificare lo stato dell'arte e rassicurare la cittadinanza.

(In foto, l'assessore all'Ambiente e al Verde Pubblico Gianfranco Demichelis)

"Capiamo le rimostranze delle famiglie, ma non ci siamo dimenticati del parco giochi anzi una prima pulizia è stata effettuata, ma poiché i vandali hanno usato delle vernici resistenti gli operai del Consorzio Ecologico Cuneese hanno in programma un secondo intervento e a brevissimo lo spazio verrà riaperto. Sulla questione sicurezza invece, massima collaborazione da parte del Comune e per tanto invito i cittadini a segnalare eventuali comportamenti contrari al decoro e al senso civico alla polizia locale e agli uffici preposti che subito si interverrà."

Grazie al secondo passaggio di pulizia straordinaria a cura del Consorzio Ecologico Cuneese per eliminare del tutto i residui di vernice, la riapertura del parco di via Don Serafino Viano è dunque ormai alle porte.