La grande invasione degli artiglieri del gruppo Aosta, a Saluzzo per il 30° raduno

Una vera e propria invasione con numeri oltre le aspettative (sabato 3 e domenica 4 ottobre)al raduno trentennale degli artiglieri del Gruppo Aosta, che a Saluzzo alla ex Caserma Musso fecero il militale dal 1951 al 1991, anno in cui il gruppo si trasferì alla "Perotti" di Fossano.

Grande partecipazione di artiglieri da tante regioni d’Italia, numerose le autorità civili e militari, siepi fitte di labari associativi all’annuale incontro, in questa edizione dall’anniversario significativo, che è sempre un appuntamento sentito e di grandi emozioni. Il programma ha visto tra i momenti clou il corteo molto applaudito dal pubblico lungo il percorso cittadino, sfilato da piazza Vittorio Veneto, dove ha avuto luogo il cerimoniale d'onore ai caduti, alla ex Caserma di piazza Montebello.

"Sfilata perfetta dal punto di vista militare e coreografico" commenta con orgoglio il generale Giacomo Verda, presidente del Comitato del gruppo Aosta, che ogni anno organizza l'incontro.

"Per me, per tutti noi è stata una giornata bellissima, di grande intensità emotiva, ricca di amarcord. Dalla messa celebrata da don Beppe Dalmasso al quale gli artiglieri hanno donato una stola con la firma del gruppo Aosta, all’affetto e allegria tra commilitoni e ufficiali che hanno connotato l’atmosfera della due giorni, dalla serata iniziale al "rancio" comunitario nelle antiche scuderie, con circa 400 commensali.

Ho incontrato i militari che hanno fatto la leva a Saluzzo 55 anni fa, quando io ero un giovane tenente e ho ritrovato il colonello Rodia, per molti anni a Saluzzo e il mio primo comandante: un abbraccio profondamente sentito.

Da tutti mi è stato manifestato il desiderio di continuare a far vivere questo raduno che è orgoglio, amicizia, memoria e onore ai caduti".

Il gruppo Aosta ha donato al Comune una defibrillatore per la caserma Musso, a disposizione di tutta la comunità che fa capo alla struttura, ora polo socio culturale "Il Quartiere".

Spettacolare anche l'evento di sabato, continua Verda, con il teatro Magda Olivero strapieno di persone. Ha aperto il raduno con l’esibizione delle corali Val Maira e La Reis, e l’intervento dello storico divulgatore Franco Giletta, grande conoscitore della storia locale, che ha collegato i due mondi: quello degli alpini e del Marchesato di Saluzzo, agganciando alla connessione la nascita di uno dei più celebri e struggenti canti tradizionali del repertorio dei cori alpini: "il Testamento del capitano" della Prima Guerra Mondiale, originante dal canto funebre del XVI secolo, ispirato alle ultime volontà del marchese Michele Antonio di Saluzzo, ferito a morte nel 1528.

Nella serata il generale Verda ha presentato la storia della Caserma e del Gruppo Aosta, medaglia d’oro al valor militare.