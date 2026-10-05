Da Vernante a Cardiff, Giada Lagana racconta il ruolo dei funzionari nella pace in Irlanda del Nord

Giada Lagana è originaria di Vernante e oggi insegna Politica alla Cardiff University, nel Galles. Ha da poco pubblicato il suo secondo libro, "Civil Servants and Peacebuilding in Northern Ireland: 'Keep People Talking'", con Oxford University Press, una delle case editrici accademiche più prestigiose al mondo.

Il libro si occupa di un aspetto poco conosciuto del processo di pace in Irlanda del Nord: il lavoro dei funzionari pubblici britannici, irlandesi e nordirlandesi. Lontano dai riflettori, sono stati loro a tenere aperto il dialogo politico, a preparare negoziati e accordi e a costruire rapporti tra le diverse amministrazioni. Hanno anche aiutato a mantenere stabili le istituzioni durante il conflitto e negli anni successivi. Il sottotitolo, "Keep People Talking", cioè "far continuare a parlare le persone", riassume proprio questo compito.

La pubblicazione sta già interessando studiosi e istituzioni anche fuori dal Regno Unito. Sono in programma diversi incontri e presentazioni in Irlanda e nel Regno Unito, oltre a iniziative internazionali che arriveranno fino agli Stati Uniti, tra cui una a Boston.

Il volume è disponibile sul sito di Oxford University Press.