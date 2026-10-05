Saluzzo: in azione sette nuovi volontari per il servizio civile

Il 18 settembre è iniziata l'esperienza dei 7 nuovi volontari e volontarie del Servizio Civile inseriti nei progetti del Comune di Saluzzo.

I giovani affiancheranno le attività dell'ente per un periodo di 12 mesi, con un impegno di circa 24 ore settimanali e una retribuzione mensile di 507,30 euro. I sette volontari sono distribuiti su quattro sedi comunali e collegati a due specifici progetti.

Per il progetto "Ponti di cultura: spazi di scoperta tra libri e arte", la Biblioteca civica ha accolto Flavia Gjergji (22 anni), Anna Maria Gribaudo (23 anni) e Denis-Gabriel Grosu (21 anni), mentre i Musei della Castiglia vedranno la presenza di Giovanni Volpe (22 anni). Per il progetto "Il Quartiere casa della partecipazione", l'Informagiovani - Spazio Giovani Saluzzo vede impegnate Celeste Carena (19 anni) e Rebecca Albanese (20 anni), mentre l'Ufficio Staff del Sindaco ha accolto Matilde Depetris (25 anni).

Il Servizio Civile rappresenta un'importante occasione di impegno in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, traducendosi in azioni concrete per la comunità e per il territorio.

I progetti del Comune di Saluzzo sono inseriti tra i 16 che fanno capo alla Provincia di Cuneo, la quale cura la formazione generale e il tutoraggio finalizzato a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. Ai volontari e alle volontarie verranno riconosciute e valorizzate le competenze acquisite attraverso il rilascio di un attestato di partecipazione e una valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica amministrazione, potendo valere anche come titolo di preferenza