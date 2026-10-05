A Bene Vagienna un presidio di accoglienza, tradizione e identità: la famiglia Pane festeggia i 30 anni della Trattoria Fieramosca

Bene Vagienna non poteva il weekend appena trascorso non festeggiare un traguardo che sa di casa, di famiglia e di tradizione: i 30 anni di attività della Trattoria Fieramosca, di Via Roma 11.

A permettere tutti ciò l’impegno dell’attività ristorativa portata avanti con dedizione e coerenza dalla famiglia Pane, che ha fatto della sua trattoria molto più di un ristorante. Nel tempo è diventato un luogo di incontro, un punto di riferimento per la comunità e un presidio di accoglienza, dove la tradizione piemontese è di casa.

Pizzeria, gastronomia, cucina tipica piemontese e pugliese: la Trattoria Fieramosca è da sempre sinonimo di genuinità, di piatti che sanno di territorio, di ospitalità sincera.

Una storia fatta di lavoro quotidiano, di sacrifici, di sorrisi dietro al bancone e di clienti diventati amici.

Per celebrare questo importante anniversario, l'Amministrazione comunale ha conferito ai signori Pane una pergamena commemorativa con questa motivazione:

“Un riconoscimento semplice e sentito per dire grazie a chi, per trent'anni, ha servito Bene Vagienna con amore e professionalità”.