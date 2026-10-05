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Attualità | 05 ottobre 2026, 08:19

A Bene Vagienna un presidio di accoglienza, tradizione e identità: la famiglia Pane festeggia i 30 anni della Trattoria Fieramosca

Il traguardo è stato premiato dal Comune con il conferimento di una pergamena commemorativa. Il sindaco Ambrogio: “Grazie per il vostro amore e la vostra professionalità, in un luogo che sa di casa, lavoro quotidiano e ospitalità sincera”

Il sindaco Ambrogio con la famiglia Pane della trattoria Fieramosca

Il sindaco Ambrogio con la famiglia Pane della trattoria Fieramosca

Bene Vagienna non poteva il weekend appena trascorso non festeggiare un traguardo che sa di casa, di famiglia e di tradizione: i 30 anni di attività della Trattoria Fieramosca, di Via Roma 11.

A permettere tutti ciò l’impegno dell’attività ristorativa portata avanti con dedizione e coerenza dalla famiglia Pane, che ha fatto della sua trattoria molto più di un ristorante. Nel tempo è diventato un luogo di incontro, un punto di riferimento per la comunità e un presidio di accoglienza, dove la tradizione piemontese è di casa.

Pizzeria, gastronomia, cucina tipica piemontese e pugliese: la Trattoria Fieramosca è da sempre sinonimo di genuinità, di piatti che sanno di territorio, di ospitalità sincera. 

Una storia fatta di lavoro quotidiano, di sacrifici, di sorrisi dietro al bancone e di clienti diventati amici.

Per celebrare questo importante anniversario, l'Amministrazione comunale ha conferito ai signori Pane una pergamena commemorativa con questa motivazione:

Un riconoscimento semplice e sentito per dire grazie a chi, per trent'anni, ha servito Bene Vagienna con amore e professionalità”.

Cristiano Sabre

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