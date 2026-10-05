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Curiosità | 05 ottobre 2026, 07:40

Bra, fioritura anticipata per il pruno selvatico al Santuario della Madonna dei fiori

Si ripete l'evento straordinario legato all'apparizione della Vergine Maria, avvenuta il 29 dicembre 1336

(Foto di Stefano Tibaldi)

(Foto di Stefano Tibaldi)

La Madonna dei fiori per i braidesi è una persona di famiglia. E questa volta non si è fatta pregare troppo. I primi fiori sono sbocciati nel giardino del Santuario già in ottobre, mese del Rosario per la pace, come segno di speranza e di risposta alle invocazioni dei fedeli.

In virtù dello straordinario evento, è celebrata la solenne festa in calendario ogni anno il 29 dicembre, che ricorda i fatti miracolosi avvenuti dopo l'apparizione di Maria Santissima nel 1336 ad una giovane prossima al parto, Egidia Mathis: due masnadieri messi in fuga da una folgorante luce e pruno fiorito in pieno inverno.

Questo misterioso fiore ci accompagna con una promessa: quella che si può sbocciare anche nelle avversità, e rispondere a ciò che ci affligge con grazia, proprio come narra la storia dell'apparizione.

Silvia Gullino

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