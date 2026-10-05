Bra, fioritura anticipata per il pruno selvatico al Santuario della Madonna dei fiori

La Madonna dei fiori per i braidesi è una persona di famiglia. E questa volta non si è fatta pregare troppo. I primi fiori sono sbocciati nel giardino del Santuario già in ottobre, mese del Rosario per la pace, come segno di speranza e di risposta alle invocazioni dei fedeli.

In virtù dello straordinario evento, è celebrata la solenne festa in calendario ogni anno il 29 dicembre, che ricorda i fatti miracolosi avvenuti dopo l'apparizione di Maria Santissima nel 1336 ad una giovane prossima al parto, Egidia Mathis: due masnadieri messi in fuga da una folgorante luce e pruno fiorito in pieno inverno.

Questo misterioso fiore ci accompagna con una promessa: quella che si può sbocciare anche nelle avversità, e rispondere a ciò che ci affligge con grazia, proprio come narra la storia dell'apparizione.