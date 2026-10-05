Bra: un incontro per scoprire "Vita e segreti degli artigiani dell'Egitto antico"

Nell'ambito della mostra "Egitto. Sulle tracce degli dèi", visitabile fino al 6 gennaio a Palazzo Mathis a Bra, nei prossimi giorni si svolgerà in città un interessante incontro culturale.
Giovedì 15 ottobre alle ore 20.45, l'Albergo Cantine Ascheri (in Via Piumati 25 a Bra) ospiterà la conferenza dal titolo "Deir el-Medina. Vita quotidiana nel villaggio degli artigiani". Relatore della serata sarà Alessandro Girardi, curatore della mostra braidese, nonché curatore del Dipartimento Ricerca e Curatela – Mostre itineranti del Museo Egizio.
L'incontro prenderà spunto da alcuni dei reperti esposti per approfondire il loro contesto archeologico originario: il sito di Deir el-Medina. In epoca faraonica, questo luogo ospitava un villaggio abitato dagli artigiani incaricati della realizzazione e della decorazione delle tombe regali nella Valle dei Re e nella Valle delle Regine. Attraverso le testimonianze conservate nella collezione del Museo Egizio e ripercorrendo le esplorazioni condotte dalla Missione Archeologica Italiana all'inizio del Novecento, sarà possibile ricostruire alcuni affascinanti aspetti della vita quotidiana degli abitanti di Deir el-Medina.
L'evento è promosso dalla Città di Bra in collaborazione con il Museo Egizio. Ingresso gratuito, con prenotazione consigliata scrivendo a promozione@comune.bra.cn.it.
La mostra "Egitto. Sulle tracce degli dèi" è visitabile al piano nobile di Palazzo Mathis (piazza Caduti per la Libertà 20, Bra) fino al 6 gennaio 2027, dal venerdì alla domenica, dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30). I biglietti per visitare l'esposizione - un viaggio affascinante attraverso amuleti, steli votive e reperti provenienti dai magazzini del Museo Egizio, molti dei quali esposti per la prima volta al pubblico - sono acquistabili nella biglietteria a Palazzo Mathis e on line, su Ticket.it, link diretto: https://www.ticket.it/mostre/evento/egitto-sulle-tracce-degli-dei.aspx). Sono previste aperture straordinarie l'8 dicembre, il 26 dicembre e il 6 gennaio. Per informazioni e prenotazioni scolastiche è possibile contattare l'Ufficio Cultura e Turismo della Città di Bra al numero 0172.430.185 o alla email: promozione@comune.bra.cn.it.