Bra: un incontro per scoprire "Vita e segreti degli artigiani dell'Egitto antico"

Nell'ambito della mostra "Egitto. Sulle tracce degli dèi", visitabile fino al 6 gennaio a Palazzo Mathis a Bra, nei prossimi giorni si svolgerà in città un interessante incontro culturale.

Giovedì 15 ottobre alle ore 20.45, l'Albergo Cantine Ascheri (in Via Piumati 25 a Bra) ospiterà la conferenza dal titolo "Deir el-Medina. Vita quotidiana nel villaggio degli artigiani". Relatore della serata sarà Alessandro Girardi, curatore della mostra braidese, nonché curatore del Dipartimento Ricerca e Curatela – Mostre itineranti del Museo Egizio.

L'incontro prenderà spunto da alcuni dei reperti esposti per approfondire il loro contesto archeologico originario: il sito di Deir el-Medina. In epoca faraonica, questo luogo ospitava un villaggio abitato dagli artigiani incaricati della realizzazione e della decorazione delle tombe regali nella Valle dei Re e nella Valle delle Regine. Attraverso le testimonianze conservate nella collezione del Museo Egizio e ripercorrendo le esplorazioni condotte dalla Missione Archeologica Italiana all'inizio del Novecento, sarà possibile ricostruire alcuni affascinanti aspetti della vita quotidiana degli abitanti di Deir el-Medina.

L'evento è promosso dalla Città di Bra in collaborazione con il Museo Egizio. Ingresso gratuito, con prenotazione consigliata scrivendo a promozione@comune.bra.cn.it .