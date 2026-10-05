Bra, successo per la prima edizione di "Cortili in movimento" [FOTO]

Si è conclusa positivamente la prima edizione di "Cortili in movimento", la nuova veste della storica manifestazione Da Cortile a Cortile, che ha riportato al centro dell'attenzione i suggestivi scorci nascosti della città.

La giornata ha fatto registrare una calorosa partecipazione di pubblico. Tutto esaurito per il pranzo sull'ala, con 300 partecipanti riuniti attorno a una caratteristica tavola conviviale lunga 100 metri. Molto apprezzate anche le numerose iniziative e forme di intrattenimento ospitate nei cortili cittadini, aperti per l'occasione e restituiti alla scoperta del pubblico, dove si sono alternate musica dal vivo, esibizioni di danza, varie attività culturali e il gioco degli scacchi.

L'offerta della giornata è stata completata dal mercatino lungo via Vittorio, dalle attività circensi, giocoleria, giostrine e truccabimbi in piazza XX settembre e dal suggestivo raduno di Maggioloni VW in corso Garibaldi. Da non dimenticare le tre grandi esposizioni allestite in questo periodo in città: la mostra "Ricordè; un archivio fotografico, un paese", ospitata all'interno della Zizzola fino al 25 ottobre, che ripercorre la storia della città grazie all'archivio fotografico dello storico fotografo braidese Bruno Risso; l'esposizione "Una chiesa da salvare. Santa Maria delle Grazie alla Veneria. Bra: itinerario fra luoghi di culto ed espansione urbana" e soprattutto la mostra realizzata in collaborazione con il Museo Egizio dal titolo "Egitto. Sulle tracce degli dei", che vede esposti a Palazzo Mathis fino al 6 gennaio 2027 amuleti e reperti inediti della terra dei faraoni.