Bra, il quartiere Bescurone invita alla festa della Beata Vergine del Rosario

La Chiesa cattolica è pronta a celebrare la memoria liturgica di Maria, venerata con il titolo di Beata Vergine del Rosario, in calendario il prossimo 7 ottobre.

Si respira aria di festa anche a Bra, che presenta un forte legame a questa ricorrenza, grazie ad una porzione di popolazione che opera attivamente con slancio e generosità nel quartiere Bescurone.

Proprio la Comunità Cristiana di Bescurone, il Quartiere Bescurone, con il patrocinio della Città di Bra, invitano tutta la cittadinanza ad una serie di importanti appuntamenti religiosi e occasioni di svago per tutti i gusti. Di seguito, gli eventi da non perdere, in programma dal 7 all'11 ottobre.

Mercoledì 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario, ore 20.30 Rosario cantato nella chiesa Beata Vergine del Rosario "Chi canta prega due volte", ore 21.30 spettacolo dal titolo "Varietà 2026", presentato da I Semplicemente Noi, sempre nella chiesa.

Giovedì 8 ottobre, dalle ore 18, in piazza Giolitti "Nelle diversità costruiamo la pace", stand delle comunità marocchine, senegalesi, albanesi e nigeriane, che presenteranno i loro costumi e le loro tradizioni. Seguirà aperitivo, spaccatimpani e sbandieratori.

Venerdì 9 ottobre, ore 20.30, nella chiesa Beata Vergine del Rosario, ci sarà un incontro dal titolo "Bra - Lezhe, incontro tra città, incontro tra persone" (immagini del gemellaggio), con intervento di padre Angjelin, parroco di san Giovanni Battista di Lezhe (Albania).

Sabato 10 ottobre, alle ore 18, nella chiesa Beata Vergine del Rosario, santa Messa in lingua albanese, celebrata da padre Angjelin Krygja; ore 19.30 presso il Palatenda, Polentata dell'amicizia con prenotazione obbligatoria ai numeri di telefono 393/9269588 (Claudio) e 339/1207919 (Mary) oppure presso il bar SportGente nei giorni feriali dalle ore 17 alle ore 18.30 entro venerdì 9 ottobre. Special guest il Mago Mr. Kappa (alias Tino Genta).

Domenica 11 ottobre, Santa Messa solenne alle ore 9.30 nella chiesa Beata Vergine del Rosario per i 50 anni dell'edificio di culto; alle ore 10.30 aperitivo per tutti in giardino fronte chiesa; ore 14.30 ritrovo in giardino e zona bar per la tradizionale castagnata; ore 15.30 animazione per grandi e piccini con il collettivo Scirò che presenta lo spettacolo "Racconto in cortile - narrazione antiche"; ore 17.30, in chiesa, estrazione dei premi della Scatolata. Bel programmino eh?