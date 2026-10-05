Fossano, Elena Varvello presenta da Ubik "La vita sempre"

Sabato 10 ottobre 2026, alle 17.30, la scrittrice piemontese Elena Varvello sarà alla libreria Ubik di Fossano. L'autrice affermata, finalista al Premio Campiello 2026, presenterà il nuovo romanzo "La vita sempre", pubblicato da Guanda.

Il romanzo è ambientato ad Alba tra gli anni Venti e la fine della Seconda guerra mondiale e si ispira alla storia vera dei nonni dell'autrice. Sullo sfondo degli anni del fascismo prende forma la vicenda di due giovani molto diversi tra loro. Francesco è bugiardo e giocatore d'azzardo. Teresa è una studentessa di umili origini, decisa a inseguire i propri sogni. È un racconto intenso, in cui le vicende personali si intrecciano con i grandi eventi della Storia.

Elena Varvello insegna narrazione alla Scuola Holden di Torino. Ha esordito con la raccolta di racconti "L'economia delle cose", vincitrice del Premio Bagutta Opera Prima e finalista al Premio Strega. È anche autrice del romanzo di grande successo "La vita felice" (2016).

Durante l'incontro l'autrice racconterà come è nato il libro, i suoi personaggi e il contesto storico della vicenda. Dialogherà con Agata Pagani, giornalista de "La Fedeltà".

L'evento è organizzato in collaborazione con Granda in Rivolta e con il Circolo dei Lettori Senza Margini. L'ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti.