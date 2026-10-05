ATLETICA / Corsa su strada: Yasmine Lazouzi regina d’Italia anche sulla 5 km

Nuovo successo per Yasmine Lazouzi che chiude la sua stagione “estiva” con il 4° titolo Italiano. Dopo il successo a febbraio nel cross, la doppietta su pista dei 2000 siepi e dei 3.000 piani a fine giugno, è arrivato il quarto titolo nella specialità che ama meno: la strada.
Sul circuito cittadino di Grado, in provincia di Gorizia, Yasmine dopo una prima parte di gara più tattica, a metà della seconda tornata ha rotto gli indugi sferrando l’attacco rivelatosi decisivo. Vittoria a braccia alzate in 17’03” davanti a Betrice Bonvini in 17’08” e, al terzo posto, Cristina Morelli in 17’19”.
Una stagione incredibile per la portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, culminata con la finale europea U18 di Rieti dove ha sfiorato il bronzo per 1 solo millesimo, centrando però uno storico record italiano nelle siepi con 6’37”60.
Per la 2009 il prossimo obbiettivo sarà trovare la convocazione nella squadra maggiore Under 20 per i campionati europei di cross in programma a Belgrado in Serbia, domenica 13 dicembre.
Elisa Calandri, in gara nella 10 km U23, ha chiuso la sua fatica in 36’31”, crono che la piazza al 16° posto (titolo per la bellunese Lucia Arnoldo in 33’23”).