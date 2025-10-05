Palio degli Asini, 15ª vittoria per Brichèt: Gianluca Zahnd primo al traguardo a dorso di Rombo su Tuono [FOTO E VIDEO]

È Gianluca Zahnd a dorso dell’asino Rombo su Tuono il vincitore del Palio degli Asini edizione 2025.

Il fantino, col palafreniere Silvano Accomo, ha riportato alla vittoria i Brichèt dopo la doppietta del 2022 e 2023,

Il borgo del presidente Fabrizio Campegotti sale così a 15 affermazioni nell’albo d’oro della corsa, confermando un primato che non ha al momento rivali.

Per la cronaca al traguardo sono giunti secondo Moretta, terzo Patin e quarto Rane.

***

Aggiornamento delle 17.15

A SAN LORENZO IL PREMIO PER LA RIEVOCAZIONE STORICA

Il Borgo San Lorenzo è stato premiato per la rievocazione storica. A ritirare il premio Ines Manissero, da 45 anni presidente del borgo che più volte si è aggiudicato il riconoscimento nella storia del Palio.

***

Aggiornamento delle 17.05

TUTTI I BORGHI IN FINALE DOPO LE BATTERIE

Oltre 3.600 persone presenti in piazza Cagnasso, completamente sold out. Ben 1.200 i figuranti che hanno animato la piazza.

Disputate le prime due batterie, tutti i nove borghi hanno ottenuto l’accesso alla finale, un fatto piuttosto raro.

La prima batteria, su quattro giri, aveva visto qualificarsi Brichet, Santa Rosalia, Patin e Tesor, San Lorenzo e Borgo del Fumo.

Rane, Moretta, San Martino e Santa Barbara si sono invece qualificate nella seconda batteria.

Il Palio delle Città Gemelle è stato vinto dal Borgo delle Rane abbinato a Beausoleil, il cui vicesindaco ha ricevuto il premio dalle mani del presidente della Giostra Luca Sensibile.

Ora la finale, su cinque giri.

****

AL VIA

Terminata la sfilata storica, nell’arena di piazza Prunotto gremita di pubblico è tutto pronto per correre l’edizione 2025 del Palio di Alba.

Al via ciucchini e fantini in rappresentanza dei nove borghi cittadini, con due batterie che precederanno la finale (San Martino non correrà però la prima manche per un problema tecnico).

Al vincitore andrà il drappo disegnato quest’anno dall’artista Enzo Mastrangelo, protagonista anche della mostra inaugurata ieri nel coro della Maddalena.

Lo scorso anno la vittoria andò al borgo di Santa Rosalia col fantino Riccardo Roggero, mentre i quattro precedenti video le affermazioni di San Lorenzo (2020), Moretta (2021) e la doppietta di Brichèt (2022 e 2023).

***

L’ALBO D’ORO

Nell’albo d’oro della corsa Brichet conta 14 vittorie (1971, ’72, ’74, ’77, ’78, ’81, ’86, 2000, 2003, 2006, 2009, 2017, 2022, 2023, più una revocata nel 1987).

Segue Patin e Tesor con 9 (1969, ’88, ’93, ’94, ’95, ’97, ’99, 2005, 2016).

Poi Moretta, anche lui con 9 (1985, ’96, ’98, 2001, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021).

Rane con 7 (1975, ’79, ’80, ’82, ’83, ’84, 2004).

Fumo con 5 (1947, ’48, ’68, ’70, 2011).

Santa Rosalia con 5 (1989, 2008, 2010, 2015, 2024).

Santa Barbara con 4 (1991, 2002, 2007, 2014).

San Lorenzo con 3 (1951, 1990, 2020).

San Martino con 2 (1973 e 1992).

I VINCITORI ANNO PER ANNO

(albo d’oro aggiornato del Centro Studi "Beppe Fenoglio")

1932

Postiglioni

Presidente Luigi Bertoncini

Vittorio Destefanis "Scheriffo" su Tren

1933

Postiglioni

Presidente Luigi Bertoncini

Virginio Rigo "Rochin" su Tren

1934

Postiglioni

Presidente Luigi Bertoncini

Virginio Rigo "Rochin" su Tren

1945

Lorenzo Rigo su Tren

1947

Fumo

Teresio Marrone su Tren

1948

Fumo

Giuseppe Marrone su Tren

1951

Rione San Lorenzo

1952

Rione San Damiano

1967

Sagrin

Presidente Natale Binello

Carlo Balbo "Golia" su Caterina

1968

Fumo

Presidente Luciano Busca

Mario Tanzi "Mario di Pavia" su Gilda

1969

Patin e Tesòr

Presidente Guido Fontana

Carlo Balbo "Golia" su Folgore

1970

Fumo

Presidente Luciano Busca

Vincenzo Fauzio su Gilda

1971

Brichèt

Presidente Carlo Luigi Musso

Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Tren

1972

Brichèt

Presidente Carlo Luigi Musso

Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Tren II

1973

San Martino

Presidente Paola Rossano

"Gepin di San Rocco Cherasca" su Siringa

1974

Brichèt

Presidente Carlo Luigi Musso

Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Ester

1975

Rane

Presidente Luigi Cavallero

"Silo" su Piri

1976

Non disputato

1977

Brichèt

Presidente Roberto Conte

Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Ira

1978

Brichèt

Presidente Luigi Vogliolo

Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Ira

1979

Rane

Presidente Luigi Cavallero

"Zac" su Trichi

1980

Rane

Presidente Gianni Giacosa

Francesco De Mattis "Dino lo smilzo" su Zac

1981

Brichèt

Presidente Giancarlo Langasco

Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Ester

1982

Rane

Presidente Gianni Giacosa

Luigi Teodoro "Libeccio" su Mareggiata

1983

Rane

Presidente Gianni Giacosa

Luigi Teodoro "Libeccio" su Furia

1984

Rane

Presidente Gianni Giacosa

Luigi Molino "Lampo" su Tornado

1985

Moretta

Presidente Renzo Chiarle

Luigi Teodoro "Mon amour" su Basin

1986

Brichèt

Presidente Mario Marengo

"Aceto" su Ester IV

1987

Brichèt

Presidente Mario Marengo

(Revocato)

1988

Patin e Tesòr

Presidente Danilo Mastrangelo

Andrea Polacci "Rambo II" su Rosa

1989

Santa Rosalia

Presidente Mario Marocco

Mario Capra "Ustica" su Bugiardo

1990

San Lorenzo

Presidente Ines Manissero

"Viglito" su Barolo

1991

Santa Barbara

Presidente Vittorio Fiorito

Beppe Fava

1992

San Martino

Presidente Romano Negro

Mario Capra "Raglio" su Forte

1993

Patin e Tesòr

Presidente Graziella Destefanis

Andrea Polacci "Rambo II" su Rosa

1994

Patin e Tesòr

Presidente Graziella Destefanis

Andrea Polacci "Rambo II" su Rosa

1995

Patin e Tesòr

Presidente Graziella Destefanis

Angelo Polacci "Rambo III" su Vendetta

1996

Moretta

Presidente Renato Gavuzzi

Sebastiano Porcheddu "Anguilla" su Bambola

1997

Patin e Tesòr

Presidente Graziella Destefanis

Silvano Accomo "Senso unico" su Rotonda

1998

Moretta

Presidente Renato Gavuzzi

Sebastiano Porcheddu "Attila" su Rambo

1999

Patin e Tesòr

Presidente Graziella Destefanis

Silvano Accomo su Primavera

2000

Brichèt

Presidente Carlo Viotti

Giancarlo Accomo "Ulivo" su Polo

2001

Moretta

Presidente Bruno Silvestro

Sebastiano Porcheddu "Achille" su Fulmine

2002

Santa Barbara

Presidente Adele Drocco

Marco Vacchetti "Oliver" su Selene

2003

Brichèt

Presidente Carlo Viotti

Giancarlo Accomo "Vendetta" su Tremenda

2004

Rane

Presidente Beppe Fauzia

Luca Manzone "Bandana" su Testa 'd coi

2005

Patin e Tesòr

Presidente Graziella Destefanis

Luca Cassottane "Assistita" su Fecondazione

2006

Brichèt

Presidente Carlo Viotti

Silvano Accomo "Magico" su Momento

2007

Santa Barbara

Presidente Adele Drocco

Giorgia Coizza "Nutella" su Panino

2008

Santa Rosalia

Presidente Candido Alessandria

Sergio Giraudo "Bagnetto " su Acciughe

2009

Brichèt

Presidente Carlo Viotti

Silvano Accomo "Girte nen" su Va nans

2010

Santa Rosalia

Presidente Candido Alessandria

Giorgio Lenta "Bagnet" su Acciughe

2011

Fumo

Presidente Marita Marolo

Danilo Povero "Trifola" su Tajarin

2012

Moretta

Presidente Bruno Silvestro

Alessandro Gioetti "Batman" su Robin

2013

Moretta

Presidente Bruno Silvestro

Alessandro Gioetti "Governo" su Berlusconi

2014

Santa Barbara

Presidente Adele Drocco

Luca Marengo "Smilzo" su Testun

2015

Santa Rosalia

Presidente Candido Alessandria

Giorgio Marcello Lenta "Stanco" su Bugianen

2016

Patin e Tesor

Presidente Graziella Destefanis

Andrea Bravo su "Valentina"

2017

Brichet

Presidente Carlo Viotti

Silvano Accomo su "Kappa"

2018

Moretta

Presidente Bruno Silvestro

Francesco Marcianti "Mamma mia" su Cento lire

2019

Moretta Presidente Bruno Silvestro

Daniele Marcianti su Doppietta

2020

San Lorenzo

Presidente Ines Manissero

2021

Moretta

Presidente Bruno Silvestro

2022

Brichèt

Presidente Fabrizio Campigotto

Silvano Accomo su Giuliano

2023

Brichèt

Presidente Fabrizio Campigotto

Fantino Gianluca Zahnd

2024

Santa Rosalia

Fantino Riccardo Roggero

2025