Palio degli Asini, 15ª vittoria per Brichèt: Gianluca Zahnd primo al traguardo a dorso di Rombo su Tuono [FOTO E VIDEO]

È Gianluca Zahnd a dorso dell’asino Rombo su Tuono il vincitore del Palio degli Asini edizione 2025.
Il fantino, col palafreniere Silvano Accomo, ha riportato alla vittoria i Brichèt dopo la doppietta del 2022 e 2023,
Il borgo del presidente Fabrizio Campegotti sale così a 15 affermazioni nell’albo d’oro della corsa, confermando un primato che non ha al momento rivali.
Per la cronaca al traguardo sono giunti secondo Moretta, terzo Patin e quarto Rane.
***
Aggiornamento delle 17.15
A SAN LORENZO IL PREMIO PER LA RIEVOCAZIONE STORICA
Il Borgo San Lorenzo è stato premiato per la rievocazione storica. A ritirare il premio Ines Manissero, da 45 anni presidente del borgo che più volte si è aggiudicato il riconoscimento nella storia del Palio.
***
Aggiornamento delle 17.05
TUTTI I BORGHI IN FINALE DOPO LE BATTERIE
Oltre 3.600 persone presenti in piazza Cagnasso, completamente sold out. Ben 1.200 i figuranti che hanno animato la piazza.
Disputate le prime due batterie, tutti i nove borghi hanno ottenuto l’accesso alla finale, un fatto piuttosto raro.
La prima batteria, su quattro giri, aveva visto qualificarsi Brichet, Santa Rosalia, Patin e Tesor, San Lorenzo e Borgo del Fumo.
Rane, Moretta, San Martino e Santa Barbara si sono invece qualificate nella seconda batteria.
Il Palio delle Città Gemelle è stato vinto dal Borgo delle Rane abbinato a Beausoleil, il cui vicesindaco ha ricevuto il premio dalle mani del presidente della Giostra Luca Sensibile.
Ora la finale, su cinque giri.
****
AL VIA
Terminata la sfilata storica, nell’arena di piazza Prunotto gremita di pubblico è tutto pronto per correre l’edizione 2025 del Palio di Alba.
Al via ciucchini e fantini in rappresentanza dei nove borghi cittadini, con due batterie che precederanno la finale (San Martino non correrà però la prima manche per un problema tecnico).
Al vincitore andrà il drappo disegnato quest’anno dall’artista Enzo Mastrangelo, protagonista anche della mostra inaugurata ieri nel coro della Maddalena.
Lo scorso anno la vittoria andò al borgo di Santa Rosalia col fantino Riccardo Roggero, mentre i quattro precedenti video le affermazioni di San Lorenzo (2020), Moretta (2021) e la doppietta di Brichèt (2022 e 2023).
***
L’ALBO D’ORO
Nell’albo d’oro della corsa Brichet conta 14 vittorie (1971, ’72, ’74, ’77, ’78, ’81, ’86, 2000, 2003, 2006, 2009, 2017, 2022, 2023, più una revocata nel 1987).
Segue Patin e Tesor con 9 (1969, ’88, ’93, ’94, ’95, ’97, ’99, 2005, 2016).
Poi Moretta, anche lui con 9 (1985, ’96, ’98, 2001, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021).
Rane con 7 (1975, ’79, ’80, ’82, ’83, ’84, 2004).
Fumo con 5 (1947, ’48, ’68, ’70, 2011).
Santa Rosalia con 5 (1989, 2008, 2010, 2015, 2024).
Santa Barbara con 4 (1991, 2002, 2007, 2014).
San Lorenzo con 3 (1951, 1990, 2020).
San Martino con 2 (1973 e 1992).
I VINCITORI ANNO PER ANNO
(albo d’oro aggiornato del Centro Studi "Beppe Fenoglio")
1932
Postiglioni
Presidente Luigi Bertoncini
Vittorio Destefanis "Scheriffo" su Tren
1933
Postiglioni
Presidente Luigi Bertoncini
Virginio Rigo "Rochin" su Tren
1934
Postiglioni
Presidente Luigi Bertoncini
Virginio Rigo "Rochin" su Tren
1945
Lorenzo Rigo su Tren
1947
Fumo
Teresio Marrone su Tren
1948
Fumo
Giuseppe Marrone su Tren
1951
Rione San Lorenzo
1952
Rione San Damiano
1967
Sagrin
Presidente Natale Binello
Carlo Balbo "Golia" su Caterina
1968
Fumo
Presidente Luciano Busca
Mario Tanzi "Mario di Pavia" su Gilda
1969
Patin e Tesòr
Presidente Guido Fontana
Carlo Balbo "Golia" su Folgore
1970
Fumo
Presidente Luciano Busca
Vincenzo Fauzio su Gilda
1971
Brichèt
Presidente Carlo Luigi Musso
Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Tren
1972
Brichèt
Presidente Carlo Luigi Musso
Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Tren II
1973
San Martino
Presidente Paola Rossano
"Gepin di San Rocco Cherasca" su Siringa
1974
Brichèt
Presidente Carlo Luigi Musso
Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Ester
1975
Rane
Presidente Luigi Cavallero
"Silo" su Piri
1976
Non disputato
1977
Brichèt
Presidente Roberto Conte
Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Ira
1978
Brichèt
Presidente Luigi Vogliolo
Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Ira
1979
Rane
Presidente Luigi Cavallero
"Zac" su Trichi
1980
Rane
Presidente Gianni Giacosa
Francesco De Mattis "Dino lo smilzo" su Zac
1981
Brichèt
Presidente Giancarlo Langasco
Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Ester
1982
Rane
Presidente Gianni Giacosa
Luigi Teodoro "Libeccio" su Mareggiata
1983
Rane
Presidente Gianni Giacosa
Luigi Teodoro "Libeccio" su Furia
1984
Rane
Presidente Gianni Giacosa
Luigi Molino "Lampo" su Tornado
1985
Moretta
Presidente Renzo Chiarle
Luigi Teodoro "Mon amour" su Basin
1986
Brichèt
Presidente Mario Marengo
"Aceto" su Ester IV
1987
Brichèt
Presidente Mario Marengo
(Revocato)
1988
Patin e Tesòr
Presidente Danilo Mastrangelo
Andrea Polacci "Rambo II" su Rosa
1989
Santa Rosalia
Presidente Mario Marocco
Mario Capra "Ustica" su Bugiardo
1990
San Lorenzo
Presidente Ines Manissero
"Viglito" su Barolo
1991
Santa Barbara
Presidente Vittorio Fiorito
Beppe Fava
1992
San Martino
Presidente Romano Negro
Mario Capra "Raglio" su Forte
1993
Patin e Tesòr
Presidente Graziella Destefanis
Andrea Polacci "Rambo II" su Rosa
1994
Patin e Tesòr
Presidente Graziella Destefanis
Andrea Polacci "Rambo II" su Rosa
1995
Patin e Tesòr
Presidente Graziella Destefanis
Angelo Polacci "Rambo III" su Vendetta
1996
Moretta
Presidente Renato Gavuzzi
Sebastiano Porcheddu "Anguilla" su Bambola
1997
Patin e Tesòr
Presidente Graziella Destefanis
Silvano Accomo "Senso unico" su Rotonda
1998
Moretta
Presidente Renato Gavuzzi
Sebastiano Porcheddu "Attila" su Rambo
1999
Patin e Tesòr
Presidente Graziella Destefanis
Silvano Accomo su Primavera
2000
Brichèt
Presidente Carlo Viotti
Giancarlo Accomo "Ulivo" su Polo
2001
Moretta
Presidente Bruno Silvestro
Sebastiano Porcheddu "Achille" su Fulmine
2002
Santa Barbara
Presidente Adele Drocco
Marco Vacchetti "Oliver" su Selene
2003
Brichèt
Presidente Carlo Viotti
Giancarlo Accomo "Vendetta" su Tremenda
2004
Rane
Presidente Beppe Fauzia
Luca Manzone "Bandana" su Testa 'd coi
2005
Patin e Tesòr
Presidente Graziella Destefanis
Luca Cassottane "Assistita" su Fecondazione
2006
Brichèt
Presidente Carlo Viotti
Silvano Accomo "Magico" su Momento
2007
Santa Barbara
Presidente Adele Drocco
Giorgia Coizza "Nutella" su Panino
2008
Santa Rosalia
Presidente Candido Alessandria
Sergio Giraudo "Bagnetto " su Acciughe
2009
Brichèt
Presidente Carlo Viotti
Silvano Accomo "Girte nen" su Va nans
2010
Santa Rosalia
Presidente Candido Alessandria
Giorgio Lenta "Bagnet" su Acciughe
2011
Fumo
Presidente Marita Marolo
Danilo Povero "Trifola" su Tajarin
2012
Moretta
Presidente Bruno Silvestro
Alessandro Gioetti "Batman" su Robin
2013
Moretta
Presidente Bruno Silvestro
Alessandro Gioetti "Governo" su Berlusconi
2014
Santa Barbara
Presidente Adele Drocco
Luca Marengo "Smilzo" su Testun
2015
Santa Rosalia
Presidente Candido Alessandria
Giorgio Marcello Lenta "Stanco" su Bugianen
2016
Patin e Tesor
Presidente Graziella Destefanis
Andrea Bravo su "Valentina"
2017
Brichet
Presidente Carlo Viotti
Silvano Accomo su "Kappa"
2018
Moretta
Presidente Bruno Silvestro
Francesco Marcianti "Mamma mia" su Cento lire
2019
Moretta Presidente Bruno Silvestro
Daniele Marcianti su Doppietta
2020
San Lorenzo
Presidente Ines Manissero
2021
Moretta
Presidente Bruno Silvestro
2022
Brichèt
Presidente Fabrizio Campigotto
Silvano Accomo su Giuliano
2023
Brichèt
Presidente Fabrizio Campigotto
Fantino Gianluca Zahnd
2024
Santa Rosalia
Fantino Riccardo Roggero
2025