Gran Piemonte, giovedì 8 ottobre modifiche alla viabilità ad Alba per il passaggio della gara ciclistica

Giovedì 8 ottobre Alba sarà attraversata dalla Gran Piemonte 2026, la gara ciclistica internazionale organizzata da RCS Sport, che quest'anno si svolgerà con partenza da Asti e arrivo a Bra, entrando nel territorio albese da Piobesi d'Alba e attraversando la città per uscire in direzione Ricca di Diano d'Alba.

Il passaggio dei corridori è previsto indicativamente a partire dalle ore 13.00. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, il Comune di Alba ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità.

In particolare, dalle 11 alle 13.10 circa sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le carreggiate interessate dal passaggio della gara:

corso Canale;

rotatoria del Rondò;

ponte Albertino;

corso Torino;

corso Nino Bixio;

piazza Monsignor Grassi;

corso Michele Coppino;

via don Alberione;

piazza Michele Ferrero;

corso Italia;

corso Langhe;

corso Cortemilia;

SP 429 in direzione Diano d'Alba.

Dalle ore 12.15, e comunque 45 minuti prima del previsto passaggio dei corridori, sarà inoltre disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale su tutto il percorso interessato dalla gara, fino al passaggio dell'ultimo mezzo della manifestazione.

Durante la sospensione sarà vietato il transito di veicoli, pedoni e animali non autorizzati in entrambi i sensi di marcia. Sarà inoltre vietato immettersi sul percorso di gara e chi proviene dalle strade che lo intersecano dovrà arrestarsi prima di impegnare la carreggiata interessata dal passaggio dei ciclisti, seguendo le indicazioni della segnaletica e del personale addetto alla vigilanza.

Il Comune invita pertanto residenti e automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea, a non lasciare veicoli in sosta lungo il percorso e a programmare per tempo eventuali spostamenti, tenendo conto delle possibili temporanee interruzioni della circolazione.

La gara vedrà la partecipazione di 25 squadre e circa 175 corridori e sarà accompagnata dalla Polizia stradale e dal personale autorizzato alla gestione della sicurezza della manifestazione.

Le limitazioni saranno rimosse progressivamente con il passaggio della gara e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.