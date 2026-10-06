BASKET / Pallacanestro Farigliano, settimana amara in Eccellenza, arriva la prima vittoria con l'Under 14 Gold

Weekend a metà per le giovanili della Pallacanestro Farigliano, chiamate ad affrontare un avvio di stagione non semplice nei campionati di Eccellenza, ma capaci di lasciare segnali incoraggianti, conditi dalla prima vittoria stagionale dell'Under 14 Gold.

Under 17 Eccellenza - PF 72, Bea Chieri 77. Sconfitta casalinga di misura per i biancorossi, al termine di una partita combattuta e rimasta in equilibrio fino agli ultimi possessi. Gli ospiti partono meglio e chiudono il primo quarto avanti 17-22. Nel secondo periodo Farigliano aumenta l'intensità difensiva e trova maggiore continuità in attacco, ribaltando l'inerzia della gara e andando all'intervallo sul 42-39. Al rientro dagli spogliatoi, Chieri riprende il controllo grazie a un terzo quarto da 24 punti, riportandosi avanti sul 58-63. Nell'ultimo periodo la PF reagisce e rimette tutto in discussione, fino al momentaneo sorpasso sul 71-69 a due minuti dalla sirena. Nel finale, però, sono gli ospiti a gestire meglio i dettagli: più precisi dalla lunetta, i chieresi chiudono sul definitivo 72-77. Per la PF scendono in campo Avico, Taricco L., Massano, Novarese, Porro, Viara, Cillario, Occelli, Musso e Bianciotto, guidati dagli allenatori Ratto e Occelli.

Under 15 Eccellenza - Acaja 94, PF 82. Esordio stagionale sul campo dell'Acaja Fossano per i ragazzi classe 2012/13, sconfitti 94-82 da padroni di casa che restano comunque a portata di mano. L'avvio è complicato: i fariglianesi approcciano la partita con troppa tensione e timore, l'Acaja ne approfitta e scappa subito sul 17-3, chiudendo il primo quarto sul 29-15. Con il passare dei minuti la tensione si scioglie e la PF aumenta progressivamente l'intensità: dal secondo periodo la squadra cambia atteggiamento e comincia a giocare alla pari. La crescita diventa ancora più evidente nella seconda metà dell'incontro, quando Farigliano vince entrambi i periodi, con i parziali di 21-23 nel terzo quarto e 13-21 nell'ultimo: un trend da cui ripartire già dalla prossima uscita. In campo Cappellino, Pecchenino, Romana, Bruno, Veselinovic, Grosso, Borra, Barbero, Aimasso, Saulo, Jovanovic e Rossi, con gli allenatori Bittner e Giachello.

Under 14 Gold - Mondovì 48, PF 64. È invece sorriso per l'esordio dei più giovani: espugnato il campo di Mondovì con il punteggio di 48-64 al termine di una buona prestazione. La PF parte forte fin dalle prime battute e impone il proprio ritmo grazie a un'ottima intensità difensiva e a buone trame offensive. La partita si spacca soprattutto nel secondo periodo, quando i fariglianesi piazzano un parziale di 8-19 che permette di costruire un margine importante. Al rientro dagli spogliatoi la PF mantiene un atteggiamento positivo, ma Mondovì cresce, limita le incursioni avversarie e trasforma alcune situazioni in contropiedi veloci, riducendo il divario. Nell'ultimo periodo Farigliano cala leggermente di intensità e concede qualche canestro di troppo, ma il vantaggio accumulato nei primi tre quarti permette di condurre in porto la gara senza particolari rischi e di festeggiare la prima vittoria stagionale. Per la PF: Cappellino, Saulo, Barbiero, Sandache, Jovanovic, Demaria, Basso, Gambera, Giordano, Voinovski e Paccani, allenati da Giachello e Cagnassi.