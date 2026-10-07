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Giuliana Cirio
A Mondovì al via la rassegna "Energia ribelle": prima ospite Giuliana Cirio
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Attualità | 07 ottobre 2026, 09:58

A Mondovì al via la rassegna "Energia ribelle": prima ospite Giuliana Cirio

Dall'8 al 29 ottobre, ogni giovedì sera al Polo Espositivo della Chiesa di Santo Stefano una donna racconterà la propria esperienza di impresa, lavoro, leadership

Giuliana Cirio

Giuliana Cirio

Quattro donne, quattro storie, quattro modi diversi di raccontare l'energia del nostro tempo.

Dall'8 al 29 ottobre, ogni giovedì sera al Polo Espositivo della Chiesa di Santo Stefano di Mondovì, vi aspettiamo per Energia Ribelle.

Ogni serata gira attorno a una domanda semplice, ma non scontata: qual è la tua energia ribelle?

Il primo appuntamento di Energia Ribelle è con Giuliana Cirio, Direttore Generale di Confindustria Cuneo.

Una serata dedicata al fare: impresa, lavoro, leadership, territorio e capacità di trasformare le idee in realtà in programma giovedì 8 ottobre alle 18.30.

Il 5 ottobre protagonista sarà la regista Alice Filippi con "L'energia delle immagini", un viaggio dentro la nascita di una storia e la presenza femminile nel mondo dell'audiovisivo.

Il 22 ottobre "L'energia di intraprendere" con Carolina Vergnano e il 29 ottobre "L'energia di rinascere" con Cristina Seymandi.

Incontri gratuiti con prenotazione.
https://www.belocalpiemonte.it/eventievisitespeciali

Per i partecipanti, ingresso alla mostra Muse Ribelli dalle 17 biglietto ridotto a € 7.

c.s.

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