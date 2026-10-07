Alba conferma ancora il Marchio di Qualità dell'Ambiente di Vita – Comune Fiorito

Il Comune di Alba conferma anche per il 2026 il Marchio di Qualità dell'Ambiente di Vita – Comune Fiorito, prestigioso riconoscimento che premia l'impegno costante nella cura del verde pubblico, nella valorizzazione del paesaggio urbano e rurale e nella promozione di una cultura della sostenibilità e della qualità della vita.

Il riconoscimento è stato ritirato dalla consigliera comunale Stefania Manassero, domenica 4 ottobre, durante la Giornata delle Comunità Fiorite, nell'ambito del Meeting Nazionale Comuni Fioriti 2026 organizzato da Asproflor. La manifestazione si è svolta dal 2 al 4 ottobre tra San Salvatore Monferrato e Terruggia, con la cerimonia di premiazione all'Hotel Ariotto di Terruggia.

"Siamo particolarmente orgogliosi di questa conferma, perché il Marchio Comune Fiorito racconta un'idea di città nella quale la cura del verde e degli spazi pubblici è parte integrante della qualità della vita – dichiarano congiuntamente il sindaco di Alba Alberto Gatto e la consigliera comunale Stefania Manassero –. Non si tratta soltanto di valorizzare la bellezza della nostra città, ma di promuovere attenzione all'ambiente, sostenibilità, decoro e benessere della comunità. È un risultato che riconosce il lavoro dell'Amministrazione, degli uffici comunali e di tutte le persone che ogni giorno contribuiscono a rendere Alba più curata, accogliente e vivibile. Ringraziamo Asproflor per questo riconoscimento. Continueremo a investire nella cura del territorio, convinti che una città più verde sia anche una città più attenta alle persone e al proprio futuro".

Il Meeting 2026 ha portato ad Alba anche altri importanti riconoscimenti.

Nel concorso "Donna Comuni Fioriti 2026", la rappresentante albese Daliana Petre, Bela Trifulera 2026, ha conquistato il secondo posto, ricevendo il riconoscimento "Donna Comune del Sorriso", istituito in memoria di Fiorenza Gabiati, con un premio speciale di 1.000 euro in fiori e piante.

Inoltre, la città ha raggiunto il secondo posto nel riconoscimento "Casa Fiorita", andato all'albese Nicolino Coppola.

Alla cerimonia ha partecipato anche la Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità Orsola Bonino, mamma di Fiorenza Gabiati, alla cui memoria è dedicata la fascia "Donna Comune del Sorriso".

"Sono molto felice che la fascia "Donna Comune del Sorriso" è tornata ad Alba – ha detto Orsola Bonino -. Il riconoscimento rappresenta un momento particolarmente significativo all'interno della manifestazione, che attraverso il ricordo di Fiorenza continua a valorizzare i temi dell'inclusione, della partecipazione e della solidarietà".