Roburent conferisce la Cittadinanza Onoraria agli Alpini: domenica la cerimonia ufficiale

Domenica 11 ottobre Roburent celebrerà la sua tradizionale Castagnata unendo alla festa comunitaria un momento di alto valore istituzionale: il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Corpo degli Alpini.

Il riconoscimento sarà consegnato nella Sala Consiliare al Generale Alberto Vezzoli, Comandante del 4° Corpo d’Armata Alpino con sede a Bolzano. L'iniziativa formale della Giunta Comunale sottolinea il legame storico profondo tra il territorio e le penne nere, richiamando il contributo offerto nei decenni passati dai cittadini roburentesi partiti per il servizio di leva, l'impegno fondamentale garantito durante i tragici eventi dell'alluvione del 1994, il supporto nei soccorsi antincendio e il costante presidio sociale e sportivo locale.

Alla cerimonia ha fatto pervenire un caloroso messaggio di saluto il Ministro della Difesa Guido Crosetto, originario di Marene, che ha ricordato le proprie radici cuneesi e la storica tradizione alpina della sua famiglia, rammaricandosi per l'impossibilità di essere presente a causa di improrogabili impegni istituzionali.

Il programma della giornata si aprirà alle ore 10 nella frazione Codevilla con l'avvio della sfilata, aperta dalla Banda della Brigata Alpina Taurinense diretta dal Maestro Calandri. Dopo gli onori ai Caduti, il corteo convergerà in municipio per la consegna ufficiale della copia autentica della delibera e di un ricordo celebrativo.