Alba capitale europea della mobilità: in città il meeting del progetto TenConnecT

Nei giorni scorsi la Città di Alba ha ospitato il terzo meeting interregionale del progetto europeo "TenConnecT", dedicato ai temi della mobilità.

Dopo gli incontri di Riga e Dublino, l'Amministrazione comunale, con i tecnici della Ripartizione Opere Pubbliche – Arch. Danila Gatti, Ing. Xhulio Halili, Geom. Francesca Orlanda e Geom. Francesco Liva –, parte del gruppo di lavoro coordinato dalla dirigente Arch. Daniela Albano, in collaborazione con l'Agenzia LAMORO e la professoressa Anna Osello del Politecnico di Torino, ha organizzato e coordinato i numerosi interventi e le attività di confronto e condivisione delle buone pratiche adottate dal Comune di Alba e dal territorio piemontese in materia di mobilità.

L'evento, basato sullo scambio di esperienze tra Paesi europei, si è svolto in diverse località del Piemonte, tra cui il Comune di Alba, lo stabilimento Alstom di Savigliano e il Politecnico di Torino.

L'obiettivo era offrire ai partner del progetto l'opportunità di scambiarsi conoscenze, buone pratiche ed esperienze concrete in materia di mobilità sostenibile, partecipazione attiva dei cittadini e sviluppo di ecosistemi di trasporto regionali, in relazione alla rete TEN-T.

Durante la prima giornata, dopo i saluti istituzionali, nella Sala Consiliare "Teodoro Bubbio", da parte del sindaco Alberto Gatto e degli assessori alla Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico, Edoardo Fenocchio, e alle Politiche Giovanili, Innovazione Tecnologica, Partecipazione e Cittadinanza Attiva, Lucia Vignolo, si sono svolte le sessioni tecniche nella sala "Vittorio Riolfo", nel Cortile della Maddalena.

Jorge Bandeira, in rappresentanza del Lead Partner, ha introdotto l'incontro, seguito da una presentazione di Susana Freiria dell'Università di Aveiro (Portogallo) sulla metodologia TERRI (Transport Ecosystem Regional Readiness Indicator), con un inquadramento generale sul livello di "prontezza" dell'ecosistema dei trasporti di una regione in relazione ai corridoi TEN-T.

A seguire, Massimo Isaia, Mobility Manager della Regione Piemonte, ha introdotto il tema della mobilità sostenibile a livello regionale.

I tecnici della Ripartizione Opere Pubbliche del Comune di Alba hanno quindi illustrato le attività svolte in materia di mobilità ciclistica e i percorsi ciclabili intesi come corridoi di mobilità attiva intercomunali, evidenziandone la potenziale integrazione con la rete TEN-T, in collaborazione con l'Arch. Patrizia Scrugli, referente del team di progettazione della ciclovia Alba-Canelli.

L'ultima parte della mattinata si è concentrata sul miglioramento delle politiche del Comune di Alba relative al PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Con il contributo di Chiara Masotina di InBlenda Srl, incaricata da LAMORO, i partecipanti hanno potuto conoscere l'approccio adottato dal Comune per la stesura del proprio PUMS, nonché le principali attività e considerazioni legate alla pianificazione della mobilità urbana sostenibile e ciclabile.

Nel pomeriggio è stata organizzata una visita di studio nel quartiere adiacente alla stazione ferroviaria, dove è stato sviluppato il progetto "AlbAttiva".

Infine, nella sala "Riolfo", si è svolto un workshop guidato dalla professoressa Anna Osello del Politecnico di Torino. Strutturato come un'attività di progettazione partecipata sotto forma di gioco, l'incontro ha permesso ai partecipanti di approfondire i temi trattati nelle sessioni tecniche e di scambiarsi esperienze e buone pratiche tra le diverse regioni partner.

La seconda giornata è iniziata con una visita di studio presso l'Hub di Tecnologia e Innovazione Ferroviaria di Alstom Italia a Savigliano. Alstom, azienda leader nel settore della mobilità, produce sia treni per il trasporto regionale, tra cui quelli destinati a Trenitalia, sia treni ad alta velocità per Italo. Durante la visita, i partecipanti hanno potuto osservare le diverse fasi del processo di produzione dei treni e approfondire il ruolo del trasporto ferroviario nell'ambito di una mobilità sostenibile e interconnessa.

Nel pomeriggio, il gruppo ha visitato le strutture del CARS (Center for Automotive Research and Sustainable Mobility) del Politecnico di Torino. Anche il Dipartimento DISEG (Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Geotecnica e Edile) ha illustrato le proprie attività, inclusa l'iniziativa "Drawing TO the Future", oltre a presentare un approfondimento sul collegamento ferroviario ad alta velocità Torino-Lione.

Dichiara Lucia Vignolo, assessora comunale a Politiche Giovanili, Innovazione Tecnologica, Partecipazione e Cittadinanza Attiva: «È stato particolarmente significativo poter ospitare ad Alba un appuntamento internazionale dedicato alla mobilità sostenibile e alla partecipazione. Il confronto con realtà europee diverse dalla nostra ci ha permesso di condividere esperienze concrete e di valorizzare anche il lavoro che il nostro territorio sta portando avanti. La mobilità non è soltanto una questione di infrastrutture, ma riguarda la qualità della vita, l'accessibilità delle nostre città e la capacità di coinvolgere cittadini, enti e comunità nelle scelte che guardano al futuro. In questo senso, il progetto TenConnecT rappresenta un'importante occasione di collaborazione e di crescita comune».

Sottolinea Edoardo Fenocchio, assessore comunale a Mobilità e Trasporti: «Il meeting di Alba ha rappresentato un'importante occasione per mettere a confronto strategie, progetti e buone pratiche sulla mobilità sostenibile. L'integrazione tra mobilità urbana, trasporto pubblico, ciclabilità e rete ferroviaria è una delle sfide centrali per costruire sistemi di trasporto più efficienti e interconnessi. Il confronto con i partner europei ci ha permesso di guardare alle nostre esperienze con una prospettiva più ampia e di raccogliere nuovi spunti utili anche per il percorso del PUMS di Alba. La mobilità del futuro richiede visione, collaborazione tra territori e capacità di progettare collegamenti che mettano davvero in relazione persone, servizi e comunità».