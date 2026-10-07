Rodello, al via il dodicesimo anno accademico della Terza Età: inaugurazione il 28 ottobre

Riparte a Rodello l'Università della Terza Età, che celebra quest'anno il suo dodicesimo anno accademico. Promossa dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione Arci Bra Uni-Tre, l'iniziativa si propone di rendere la cultura accessibile a tutti e di favorirne la divulgazione, ricordando che l'età non rappresenta un limite per la formazione continua.
I corsi, aperti a chiunque senza vincoli di età o di titolo di studio, si terranno ogni mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 nei locali della Biblioteca Comunale (piazza Comunale 6, al piano terra del Municipio). Il programma prevede una proposta ricca e variegata: ciascun iscritto potrà frequentare lezioni, laboratori e attività in base ai propri interessi.
L'inaugurazione del nuovo anno accademico si terrà mercoledì 28 ottobre alle ore 15:00 con la presentazione del nuovo libro di Ercole Carozzi, dal titolo «Una vita nelle mie mani. I miei 75 anni di emozioni».
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Municipio di Rodello (0173 617107) o l'Arci Bra Uni-Tre (0172 245901 - info@arcibra.it - www.arcibra.it).