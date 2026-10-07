CALCIO SERIE D / Il Bra batte un colpo: all’”Attilio Bravi” battuto 2-0 il fanalino di coda Celle Varazze

È terminata 2-0 la sfida tra AC Bra e Celle Varazze, valida come recupero della quinta giornata del campionato di Serie D.

A decidere il match, rinviato di dieci giorni a causa dell’infortunio dell’arbitro, il gol giallorosso di Lorenzo Giovane (6’) e l’autorete savonese di Miragliotta (51’).

Entrambe le formazioni arrivavano da pesanti sconfitte: domenica scorsa, i braidesi avevano perso 3-0 sul campo della Sanremese, mentre i liguri erano reduci dalla debacle casalinga con il Chisola (0-4).

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 15:01 allo stadio “Attilio Bravi”. Padroni di casa in tradizionale divisa rossa con inserti gialli mentre gli ospiti in maglia e pantaloncini blu scuro.

Il match inizia sotto la pioggia battente che nel pomeriggio ha colpito tutto il braidese. Al 6’ i piemontesi passano subito in vantaggio: sugli sviluppi del primo corner, Incerti prende l’iniziativa ma il suo potente tiro si infrange sulla traversa, l’azione prosegue e Giovane insacca al volo di destro il pallone dell’1-0. L’incontro si fa presto nervoso con il direttore di gara che lascia comunque correre parecchio. Allo scoccare del ventesimo Bertini avanza sulla destra, arriva sul fondo e la mette perfettamente a rimorchio per Macrì che, da ottima posizione, spreca una ghiotta chance.

Al 23’ il Celle Varazze riparte in contropiede e Armini, con un bel diagonale dal vertice sinistro dell’area, sfiora il palo graziando la porta di casa. La truppa di mister Boschetto, ex di turno, è più propositiva rispetto alla compagine avversaria, senza però particolari sussulti, complici anche le difficili condizioni del terreno di gioco. Sul finire della prima frazione gli ospiti tornano a farsi vedere con il tiro di Annaloro, prontamente bloccato da Tosi. Per l’arbitro non c’è bisogno di recupero e dunque si va negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

La ripresa parte con un’occasione mancata per i cuneesi: Massaro riparte in contropiede su ottimo spunto di Melani ma il numero 9, una volta arrivato davanti al portiere, si fa anticipare maldestramente da un difensore. Al 51’ arriva il raddoppio dei giallorossi: Bertini si propone per l’ennesima volta sulla destra, lascia partire un insidioso cross basso su cui interviene Miragliotta che, per sua sfortuna, insacca il pallone nella propria porta.

Al 60’ Giovane sfiora la doppietta personale di testa ma Mitu risponde presente, deviando in calcio d’angolo. La partita si fa sempre più cattiva ma il direttore di gara decide di non prendere provvedimenti disciplinari. I numerosi cambi danno nuova linfa al match che tuttavia rimane acerbo di emozioni particolari. Al 79’ i piemontesi non sfruttano una situazione di quattro contro due in attacco, facendo così sfumare il colpo del ko.

Nel finale i savonesi provano a prendere coraggio ma i padroni di casa amministrano il vantaggio meritatamente acquisito. L’arbitro assegna cinque minuti di extratime nei quali non succede più nulla e dunque a Bra termina 2-0: per i ragazzi di Riccardo Boschetto si tratta della prima vittoria stagionale in campionato.

In classifica i giallorossi salgono al terzultimo posto con cinque punti, mentre i liguri rimangono il fanalino di coda del girone A a quota zero.

Prossimo appuntamento per il Bra domenica 11 ottobre, quando all’”Attilio Bravi” si presenterà il Saluzzo per il derby provinciale d’andata: fischio d’inizio programmato per le ore 15:00.

TABELLINO:

BRA - CELLE VARAZZE 2-0

Bra (4-4-2): Tosi, Bertini (87’ Gozzi), Firman (89’ Minniti), Giovane, Nesci, Incerti, Melani, Toma, Massaro (74’ Florio), Cozzari (63’ Foglio), Macrì (56’ Felici). A disposizione: Rossetti, Renda, Coda, Pomoni. Allenatore: Riccardo Boschetto

Celle Varazze (4-3-3): Mitu, Miragliotta, Arata, Di Battista (58’ Likaxhiu), Squarzoni, Calcagno, Armini, Annaloro (85’ Mataloni), Chiaia (70’ Birzò), Rao, Magliocchetti (65’ Traniello). A disposizione: Atzori, Da Frada, Bovio, Ressia, Hala. Allenatore: Aldo Gardini

Gol: Giovane 6’ (B), Miragliotta aut. 51’ (B)

Ammoniti: Miragliotta (C), Di Battista (C)

Espulsi: \

Angoli: Bra 4 - Celle Varazze 3

Arbitro: Paolo Zantedeschi di Verona, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Alberto Sivverini di Monza e Luca Laganà di Siena