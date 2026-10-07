Dai bilanci di sostenibilità delle aziende cuneesi ai numeri veri del gioco online

Capita spesso, leggendo le notizie economiche del nostro territorio, di imbattersi in storie che raccontano più di quanto sembri a prima vista. È successo anche a me qualche giorno fa, leggendo del primo Bilancio di Sostenibilità pubblicato da un'azienda cuneese storica: un documento nato per raccontare "la seconda faccia dell'azienda", quella che di solito non compare nei numeri ufficiali. Mi ha fatto venire in mente quanto, in tanti settori diversi, la distanza tra ciò che viene promesso e ciò che viene effettivamente documentato sia spesso più ampia di quanto si pensi. Per curiosità sono andato a verificare se lo stesso valesse anche per un settore molto diverso: quello del gioco online regolamentato in Italia.

Quando la trasparenza diventa un valore aziendale, non un obbligo

Il caso da cui sono partito riguarda proprio il territorio cuneese: Sames Antincendio e la crescita che passa dalle persone, un pezzo pubblicato qui su TargatoCN che racconta come un'azienda attiva da oltre cinquant'anni abbia scelto di rendicontare in modo volontario le proprie performance su ambiente, sicurezza e welfare, con numeri concreti come le oltre 574 ore di formazione erogate nel solo 2025. È un esempio di come la trasparenza documentata, quando è reale, finisca per raccontare una storia più solida di qualsiasi promessa commerciale.

Lo stesso principio, applicato a un settore molto diverso

Con questo approccio in testa, mi sono chiesto cosa succede quando si applica lo stesso criterio a un mercato molto più regolamentato ma spesso raccontato attraverso slogan pubblicitari: quello del gioco online. Secondo il Bilancio d'esercizio 2025 pubblicato da ADM, la raccolta complessiva del gioco pubblico in Italia ha raggiunto i 165,33 miliardi di euro nel 2025, un dato che si accompagna a un sistema di concessioni sempre più rigido, con requisiti patrimoniali e obblighi di trasparenza crescenti per chi vuole operare legalmente sul mercato. Anche qui, insomma, i documenti ufficiali raccontano una realtà diversa da quella che spesso si legge in giro.

Il mito del deposito da 1 euro, verificato punto per punto

È proprio su questo aspetto che ho trovato qualcosa di interessante. Molte pubblicità promettono casinò online con deposito minimo di appena 1 euro, ma verificando le condizioni reali dei concessionari ADM la situazione è diversa: quasi nessun operatore autorizzato offre davvero quella soglia, mentre esistono alternative concrete leggermente più alte. Su questo tema segnalo la guida di ItaliaCasinos sul deposito da 1 euro, che verifica caso per caso quali siti ADM offrono davvero soglie basse e quali alternative da 2 euro sono effettivamente disponibili, invece di limitarsi a ripetere lo slogan pubblicitario. È lo stesso esercizio di verifica che dovremmo fare, a mio avviso, ogni volta che una promessa commerciale sembra troppo semplice per essere vera.

I numeri del rischio, la parte che nessuno slogan racconta

C'è però un altro aspetto che la trasparenza documentata dovrebbe sempre includere, ed è quello del rischio. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, il disturbo da gioco d'azzardo è una dipendenza comportamentale riconosciuta, classificata dal 2013 nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5). Le stime più recenti del Centro Nazionale Dipendenze e Doping indicano che il 36,4% della popolazione adulta italiana ha giocato d'azzardo almeno una volta nell'ultimo anno, e che circa il 3%, pari a 1,5 milioni di persone, rientra nel profilo di giocatore problematico secondo la scala PGSI. Sono numeri che, esattamente come quelli di un bilancio di sostenibilità aziendale, meritano di essere letti per intero e non solo nella parte più comoda.

I segnali da documentare, anche quando non fa comodo

Tra le cose che ho imparato leggendo le fonti ufficiali ci sono alcuni segnali concreti a cui prestare attenzione: la necessità di puntare cifre sempre più alte per provare la stessa emozione iniziale, il tentativo di rincorrere le perdite convinti di recuperarle in fretta, il tempo dedicato a pensare al gioco anche fuori dalle sessioni vere e proprie, e la tendenza a nascondere l'entità delle giocate a chi ci sta vicino. Se uno di questi comportamenti suona familiare, in Italia è attivo un Telefono Verde Nazionale gratuito e anonimo, gestito dall'Istituto Superiore di Sanità al numero 800 55 88 22, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16, con un'équipe di professionisti pronta a orientare verso i servizi territoriali senza obbligo di rivelare la propria identità.

Cosa mi porto via da questo confronto

Alla fine, il filo che lega la storia di un'azienda cuneese che rendiconta il proprio impatto sociale e quella di un mercato nazionale che deve rispettare requisiti di trasparenza sempre più stringenti è lo stesso: i numeri veri, quando vengono documentati per intero, raccontano sempre qualcosa di più utile di uno slogan. Vale per chi assume personale e investe in formazione, e vale altrettanto per chi si avvicina, anche solo per curiosità, a un casinò online regolamentato.













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