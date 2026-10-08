Alba: la 104ª Rassegna Bovina ha celebrato la Razza Piemontese – Sottorazza Albese. Tutti i vincitori della manifestazione

Si è svolta oggi, giovedì 8 ottobre, in piazza Prunotto la 104ª edizione della Rassegna Bovina dedicata alla Razza Piemontese – Sottorazza Albese, appuntamento storico che ogni anno porta nel cuore della città allevatori, esperti e appassionati per celebrare una delle eccellenze della tradizione agricola e zootecnica del territorio. Anche quest'anno l'iniziativa è stata organizzata con il supporto dell'Ente Fiera di Alba.

La manifestazione rappresenta un importante momento di valorizzazione del patrimonio zootecnico albese e del lavoro quotidiano degli allevatori. I bovini sono stati valutati nelle diverse categorie da una Giuria qualificata chiamata a riconoscere le caratteristiche degli animali e il lavoro degli allevatori che ogni giorno contribuiscono alla qualità della Razza Piemontese.

A portare il saluto dell'Amministrazione comunale sono stati il sindaco Alberto Gatto e l'assessore all'Agricoltura Roberto Cavallo, con l'assessore al bilancio Luigi Garassino e i consiglieri Mario Marano, Luciano Giri e Ali Draichi. Presenti anche il consigliere regionale Daniele Sobrero, il consigliere provinciale Massimo Antoniotti, il presidente di Banca d'Alba Tino Cornaglia, il direttore dell'Ente Fiera di Alba Stefano Mosca e il consigliere Giovanni Saglietti, i rappresentanti delle tre organizzazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori e il professor Luca Maria Battaglini titolare del corso Etica e Benessere Animale all'Università di Torino, oltre agli studenti della scuola Enologica Umberto I e all'animazione di Radio Alba con Marcello Pasquero.

La giornata si è conclusa con il pranzo nel ristorante di Apro Accademia Alberghiera offerto da Banca d'Alba.

La Sottorazza Albese sarà nuovamente protagonista con la manifestazione Ama la Carne domenica 25 ottobre, organizzata dall'Associazione Macellai Albesi, in collaborazione con il Comune di Alba – Rassegna Bovina, l'Ente Fiera di Alba e l'Associazione Commercianti Albesi. Il Festival sarà un momento di incontro tra macellai e consumatori con l'obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico sulle caratteristiche uniche di queste eccellenze locali e di valorizzare l'importanza della tracciabilità e l'origine dei marchi di certificazione di qualità. Il pubblico potrà immergersi nei sapori autentici della cucina piemontese, assaporando degustazioni preparate con la pregiata carne Albese, ingrediente principe di tante ricette tradizionali.

Il sindaco Alberto Gatto e l'assessore all'Agricoltura Roberto Cavallo dichiarano: «La Rassegna Bovina rappresenta un appuntamento importante per la nostra città, perché ci permette di valorizzare una tradizione agricola profondamente legata al territorio e, soprattutto, di dare visibilità al lavoro degli allevatori. A loro rivolgiamo i nostri complimenti per la qualità degli animali presentati e il nostro ringraziamento per la passione e la competenza con cui ogni giorno portano avanti la loro attività. La Razza Piemontese e la Sottorazza Albese sono parte integrante della nostra identità e costituiscono un'eccellenza riconosciuta ben oltre i confini del territorio. Valorizzarle significa sostenere una filiera, un patrimonio di conoscenze e un sistema economico che contribuisce alla qualità e alla riconoscibilità del nostro territorio. Un ringraziamento va all'Ente Fiera per l'organizzazione della manifestazione e a tutti coloro che hanno contribuito alla sua riuscita a partire dagli sponsor».

Categoria: Vitelloni della coscia interi

· 1° classificato (premio Mottura): Capo N. 6 — Cascina Noce

· 2° classificato: Capo N. 2 — Gallesio Enzo

· 3° classificato: Capo N. 4 — Canale F.lli

· 4° classificato: Capo N. 7 — Cascina Noce

· 5° classificato: Capo N. 3 — Il Boschetto

· 6° classificato: Capo N. 5 — Canale F.lli

· 7° classificato: Capo N. 1 — Bricco del Prete

Categoria: Vitelle della coscia

· 1° classificato (premio Mottura): Capo N. 3 — F.lli Canale

· 2° classificato: Capo N. 2 — La Casassese

· 3° classificato: Capo N. 5 —La Fasenda

· 4° classificato: Capo N. 1 — Andrea Migliore

· 5° classificato: Capo N. 4 —La Fasenda

· 6° classificato: Capo N. 6 — Cascina Noce

· 7° classificato: Capo N. 7 — Az. Agr. Le Croci

Categoria: Vitelli castrati

· 1° classificato (premio Mottura): Capo N. 1 — Cascina Noce

· 2° classificato: Capo N. 2 — Migliore Andrea

· 3° classificato: Capo N. 4 — Carpegna

· 4° classificato: Capo N. 7 — La Fasenda

· 5° classificato: Capo N. 3 — Carpegna

· 6° classificato: Capo N. 5 — Carpegna

· 7° classificato: Capo N. 6 — Az. Agr. Le Croci

Categoria: Manzi da 2 a 6 denti

· 1° classificato (premio Mottura): Capo N. 1 — Migliore Andrea

· 2° classificato: Capo N. 2 — La Casassese

Categoria: Manze da 2 a 6 denti

· 1° classificato (premio Mottura): Capo N. 4 — La Casassese

· 2° classificato: Capo N. 1 — F.lli Canale

· 3° classificato: Capo N. 3 — Cascina Noce

· 4° classificato: Capo N. 2 — La Fasenda

Categoria: Vacca grassa da macello

· 1° classificato (premio Paneco): Capo N. 1 — F.lli Canale

· 2° classificato: Capo N. 2 — Sa.ra Allevamenti

Categoria: Bue grasso da macello oltre i 6 denti

· 1° classificato (premio Paneco): Capo N. 1 — Migliore Andrea

· 2° classificato: Capo N. 3 — La Fasenda

Categoria: Meticci vitelloni interi

· 1° classificato (premio Paneco): Capo N. 3 — Sacchetto Davide

· 2° classificato: Capo N. 2 — Il Boschetto

· 3° classificato: Capo N. 1 — Bricco del Prete

Categoria: Meticci vitelle

· 1° classificato (premio Paneco): Capo N. 3 — Carpegna

· 2° classificato: Capo N. 2 — Cascina Noce

· 3° classificato: Capo N. 1 — Bricco del Prete