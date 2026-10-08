Sfida climatica, Coldiretti Cuneo: "Facciamo chiarezza sul ruolo dell'agricoltura oltre i miti e le falsità"

Coldiretti Cuneo mette al centro del dibattito sul cambiamento climatico il ruolo dell'agricoltura per andare oltre le semplificazioni e i luoghi comuni. L'agricoltura, in particolare la zootecnia, è infatti frequentemente indicata come uno dei principali responsabili delle emissioni climalteranti, mentre affrontare la sfida climatica richiede una lettura complessiva del fenomeno, libera da condizionamenti ideologici e sostenuta da dati oggettivi.

Se ne discuterà nel convegno "Sfida climatica: il ruolo dell'agricoltura oltre i miti e le falsità", organizzato da Coldiretti Cuneo per mercoledì 14 ottobre alle ore 10 all'Auditorium Varco di Cuneo, in via Carlo Pascal 5 (vicino a piazza Foro Boario).

L'appuntamento, inserito nel ricco palinsesto della 27esima Fiera nazionale del Marrone, è aperto a imprenditori agricoli, cittadini e studenti e vedrà il confronto di illustri esperti dell'Università di Torino - Disafa (Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari), del Politecnico di Torino - DIATI (Dipartimento di ingegneria dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture), del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura) e della Regione Piemonte.

Dati alla mano, si analizzeranno gli effetti del cambiamento climatico sull'agricoltura cuneese, si farà luce sulle pratiche agronomiche già messe in campo e sulle opportunità disponibili, dall'agricoltura rigenerativa al "carbon farming". Lo sguardo si allargherà poi all'intero sistema produttivo, per fare chiarezza sul reale peso dei diversi settori alle emissioni climalteranti, dai trasporti alle nuove tecnologie fino all'intelligenza artificiale.

"Parlare di cambiamento climatico significa prima di tutto avere una fotografia corretta delle emissioni e dell'impatto dei vari comparti – sottolinea Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. L'agricoltura vive quotidianamente gli effetti di un clima che cambia, ma allo stesso tempo possiede una capacità importante di risposta, sinora poco riconosciuta, attraverso la tutela del suolo, la gestione delle colture e la possibilità di assorbire carbonio. Per questo è necessario superare i falsi miti e affrontare il tema con dati documentati e competenze scientifiche".

"Il cambiamento climatico è una sfida trasversale – aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo – che non può essere affrontata sulla base di letture parziali ma richiede una visione ad ampio raggio e di lungo periodo. La ricerca è indispensabile per comprendere quali soluzioni siano realmente efficaci, mentre le politiche devono creare le condizioni perché le imprese possano adottarle e investire nell'innovazione. L'obiettivo è trasformare la transizione ecologica in un'opportunità, riconoscendo e valorizzando il ruolo che l'agricoltura può svolgere."