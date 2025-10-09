“La sostenibilità è business?”: grande partecipazione al convegno di Confartigianato Cuneo all’Open Baladin

Si è svolto ieri, mercoledì 8 ottobre, presso l’Open Baladin di piazza Foro Boario a Cuneo, il convegno dal titolo “La sostenibilità è business?”, promosso da Confartigianato Cuneo per approfondire le opportunità e le sfide legate alla sostenibilità come leva strategica per la crescita delle imprese. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori e professionisti, interessati ad approfondire come la sostenibilità possa tradursi in vantaggio competitivo e valore economico concreto.

Ad aprire i lavori sono intervenuti il presidente di Confartigianato Cuneo e Camera di Commercio Luca Crosetto e il vice presidente di Confartigianato Cuneo Michele Quaglia. A seguire, hanno partecipato, moderati dal direttore generale di Confartigianato Cuneo Joseph Meineri, Augusto Bianchini, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna e Amministratore Delegato di Turtle Srl, e Antonio Candotti, Partner di WST e Head of CSR. In chiusura, Stefano Ramero dell’Area tecnica di Confartigianato Cuneo ha sottolineato l’importante ruolo dell’Associazione come “accompagnatore” per le imprese nell’avviare un percorso verso la sostenibilità aziendale.

A seguire, le interviste realizzate da Daniela Bianco – riprese e montaggio di Daria Abashkina.