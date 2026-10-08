TIRO A SEGNO / Al Trofeo Coni doppio bronzo nella pistola per Pietro Ajraldi, giovane promessa del Tsn Mondovì

L'undicesima edizione del Trofeo Coni 2026 si è tenuta nei giorni scorsi in Puglia.

Presenti 4.500 bambini e ragazzi di tutte le discipline sportive riconosciute dal Coni alla presenza del presidente Luciano Bonfiglio, delle autorità nazionali e regionali.

Il saviglianese Fulvio D’Alessandro per il terzo anno consecutivo, dopo Catania e Lignano Sabbiadoro, in qualità di tecnico federale Uits-Issf e delegato Coni, ha selezionato insieme al presidente Uits Piemonte Pietro Boffa, la compagine piemontese nelle discipline pistola e carabina 10 metri Uits.

Il tredicenne Pietro Ajraldi, allenato da Fulvio D'Alessandro presso il Tsn Mondovì, ha espresso un combattuto e bellissimo bronzo nella disciplina pistola non in appoggio.

Ajraldi, insieme alla piccola Andrea Bulfaro di Chieri (Torino), hanno conquistato la terza posizione a squadre sempre nella categoria pistola ad aria compressa portando a casa anche la coppa di categoria.

Nella disciplina carabine, sempre ad aria compressa, si segnalano per l'impegno Giada Bo di Mondovì e Giona Ghione di Galliate.

Nel 2027 la dodicesima edizione si terrà nel Lazio.