Nasce Galleria Accademia | Domus Alba: un nuovo capitolo per l'arte nel cuore delle Langhe

Un nuovo progetto di Galleria Accademia prende forma nel cuore di Alba: apre ufficialmente al pubblico Galleria Accademia | Domus Alba. Uno spazio che nasce in continuità con l'identità, la ricerca e la visione della galleria torinese, aprendosi al tempo stesso a una dimensione nuova, più intima e raccolta.

Domus Alba vuole essere prima di tutto una casa per l'arte: un luogo in cui le opere possano essere osservate, vissute e raccontate con tempi diversi, favorendo una relazione più diretta e profonda tra artisti, collezionisti e pubblico. La programmazione dialogherà costantemente con il percorso della sede principale, affiancando alle esposizioni momenti di incontro, conversazioni, approfondimenti e occasioni di confronto. Un modo per avvicinarsi all'arte contemporanea attraverso i capolavori, ma anche attraverso le storie, le idee e le persone che li accompagnano.

Per celebrare l'apertura, in programma dal 9 all'11 ottobre 2026 in Via Pertinace 10/D, la galleria presenta una mostra straordinaria che porta in terra langarola capolavori assoluti firmati da maestri del calibro di:

Valerio Adami, Joseph Beuys, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Christo, Lucio Fontana, Hans Hartung, Jannis Kounellis, Antonio Ligabue, Amedeo Modigliani, Giorgio Morandi, Mario Schifano, Victor Vasarely e altri.

La mostra d'esordio seguirà una regola rigorosa e d'impatto: durerà soli due weekend. Una scelta voluta per trasmettere con forza il messaggio che la bellezza e la straordinarietà di questi capolavori richiedono un'azione tempestiva. Un'occasione irripetibile: o si coglie l'attimo, o si perde l'opportunità di vederli.

La scelta di Alba non è casuale. È una città dalla forte identità culturale, capace di coniugare storia, territorio e una naturale vocazione all'accoglienza. Un contesto che assume un significato ancora più speciale in vista del 2027, anno in cui Alba sarà Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea.

Domus Alba nasce così: come un nuovo capitolo di Galleria Accademia e, insieme, come un luogo aperto a nuovi incontri, nuove relazioni e nuove prospettive sull'arte.

Programma delle giornate inaugurali

In occasione dell'apertura, tre giornate di incontri, conversazioni e momenti di approfondimento dedicati all'arte, al collezionismo e ai nuovi progetti della Galleria.

Venerdì 9 ottobre

Ore 12.00 – Preview della mostra e conversazione con l'economista Paolo Turati sul rapporto tra arte e investimenti.

Ore 18.00 – Inaugurazione della sede.

Sabato 10 ottobre

Ore 12.00 – Passeggiata in galleria tra le opere esposte, guidata dal critico d'arte Francesco Poli.

Domenica 11 ottobre

Ore 10.00 – Colazione in galleria e incontro con il direttore Luca Barsi, dedicato alle prossime attività e ai progetti della Galleria in vista di Alba Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027.