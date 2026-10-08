Sabato sera si terrà "Due Paesi - una musica", un concerto dedicato alla comunione dei popoli italiani e rumeni

La musica come linguaggio universale, capace di creare ponti tra popoli, culture e tradizioni. Con questo spirito, il 10 ottobre 2026 alle ore 18:00, la Sala San Giovanni ospiterà un concerto dedicato all’amicizia, alla comunione e alla fratellanza tra Romania e Italia.

L’evento nasce con l’obiettivo di celebrare il dialogo culturale tra i due Paesi attraverso l’arte musicale, offrendo al pubblico un momento di incontro e condivisione. La serata accompagnerà gli spettatori in un percorso fatto di emozioni, sensibilità e contaminazioni, nel segno di una comune vocazione alla bellezza.

A esibirsi saranno Cosmina Silvia Stitzl, mezzosoprano, Felix Goldbach, clarinetto, e Lorenzo Martini, pianoforte. Ad aprire la serata sarà un intervento del Console Generale Cosmin Dumitrescu del Consolato Generale di Romania di Torino.

Il concerto rappresenta un’occasione per rafforzare i legami tra le comunità rumena e italiana e per sottolineare il valore dell’incontro tra persone e culture. La musica diventa così non soltanto uno spazio di espressione artistica, ma anche uno strumento di conoscenza reciproca, accoglienza e costruzione di una società più unita.

La serata invita il pubblico a condividere un’esperienza all’insegna dell’armonia, del rispetto e della partecipazione, riscoprendo nella musica una forma autentica di fratellanza. Un appuntamento pensato per tutti coloro che desiderano lasciarsi coinvolgere dalla forza dell’arte e celebrare i profondi legami che uniscono Romania e Italia.

L'ingresso è libero e gratuito ma si richiede la prenotazione tramite questo link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-due-paesi-una-musica-2002426276898

Concerto per la comunione e la fratellanza tra Romania e Italia

10 ottobre 2026 – ore 18:00

Sala San Giovanni

Interpreti:

- Cosmina Silvia Stitzl, mezzosoprano

- Felix Goldbach, clarinetto

- Lorenzo Martini, pianoforte

L’evento, organizzato da Associazione Culturale Territori, si svolge con il patrocinio del Consolato di Romania di Torino, della Provincia di Cuneo, del Comune di Cuneo, dell’Università di Arad, dell’Accademia di Romania in Roma e della Società internazionale di studi musicale.