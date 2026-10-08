Alla scoperta di una foresta fossile e della geologia locale a Fossano

Una passeggiata naturalistica alla scoperta di una foresta fossile, e non solo. Mercoledì 14 ottobre – in occasione della Giornata mondiale dell'educazione ambientale, che si celebra proprio in tale data – il Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano, la Compagnia e Rete del Buon Cammino, insieme al Comune di Savigliano e al Museo "Federico Sacco", propongono una facile escursione a piedi a Fossano, in una zona interessantissima dal punto di vista geologico, sita sulla sponda sinistra del fiume Stura. In quest'area, raggiungibile attraverso il sentiero del Pescatore e poi quello del Pastore, fu scoperta una decina di anni fa dall'ornitologo Pierluigi Beraudo una foresta fossile, risalente a circa 4 milioni di anni fa.

La passeggiata – di circa 5 chilometri complessivi, con itinerario facile e adatto a tutti – prevede anche una visita al museo geologico intitolato a "Federico Sacco", dove saranno osservabili reperti in legno, foglie della foresta e gusci delle antenate delle nostre chiocciole, oltre a campioni minerali e reperti fossili del cuneese, Langhe e Roero.

Lungo il percorso si andrà alla scoperta della piccola e antica cappella di San Lazzaro, dedicata al santo protettore dalla lebbra e in questo periodo oggetto di restauro a cura dello studio tecnico Marengo di Fossano.

Un accompagnatore naturalistico e un geologo e divulgatore scientifico guideranno la camminata.

L'appuntamento è alle 14.30 in piazza Diaz, vicino alla gelateria, dove si ritornerà intorno alle 18. Per chi lo desidera, vi sarà una marenda sinoira alle 18.30 presso la Bocciofila Autonomi di Fossano, in viale Ambrogio da Fossano 12, al prezzo concordato di 15 euro.

"A volte – dicono gli organizzatori – basta cambiare strada e andare su percorsi "fuori dal tempo" per attivare la voglia di vedere, di scoprire e di lasciarsi sorprendere dai legami tra cosa c'è nascosto sotto i nostri piedi, natura e paesaggio... a pochi passi dalla città. La partecipazione è libera. Verrà richiesta un'offerta di 5 euro a partecipante sopra i 14 anni, che servirà a sostenere la Scuola Forestale di Ormea, una realtà che ha da poco festeggiato i 40 anni dalla sua istituzione e che tanto sta facendo per educare gli allievi al rispetto dell'ambiente e alla tutela del territorio".

Per informazioni e prenotazioni per la marenda sinoira (entro lunedì 12 ottobre) contattare il 340.9009991. In caso di maltempo, l'iniziativa sarà rinviata a sabato 17 ottobre.