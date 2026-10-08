Savigliano, la fotografia d'autore incontra la creatività del territorio

Palazzo Muratori Cravetta a Savigliano ospiterà la nuova stagione espositiva del Circolo Fotografico Imago, che quest'anno propone un doppio appuntamento dedicato alla fotografia d'autore e alla ricerca degli artisti del territorio.

L'inaugurazione è in programma sabato 17 ottobre alle 11, alla presenza dei soci del Circolo e del fotografo Guido Harari, protagonista di una delle due esposizioni.

Saranno due mostre differenti per approccio e linguaggio, ma accomunate dalla capacità della fotografia di raccontare persone, emozioni, forme e luoghi attraverso lo sguardo di chi sta dietro l'obiettivo.

Il primo percorso espositivo è dedicato proprio a Guido Harari e alla sua 'Caverna Magica – Ritratti', un'intensa antologia visiva che restituisce il linguaggio introspettivo ed emozionale di uno dei più affermati ritrattisti e fotografi della scena internazionale.

A Savigliano arrivano i volti di persone comuni ritratte all'interno della Caverna Magica in occasione delle diverse esposizioni del progetto.

Fotografo e giornalista, Harari ha raccontato nel corso di oltre quarant'anni alcuni dei più importanti protagonisti della musica, della letteratura e dello spettacolo internazionale. Il suo lavoro si distingue per la capacità di andare oltre l'immagine costruita e di cercare, attraverso il ritratto, una dimensione più intima e personale del soggetto.

La Caverna Magica nasce come laboratorio concettuale e set fotografico live, un ambiente intimo e privato pensato per mettere la persona al centro dello scatto e permettere al fotografo di coglierne l'essenza, al di là delle sovrastrutture e dell'immagine pubblica.

Accanto alla mostra di Harari, Palazzo Muratori Cravetta ospiterà "Armonie", la collettiva dei soci del Circolo Fotografico Imago. Un progetto corale che esplora il concetto di armonia nelle sue diverse declinazioni, da quella visiva e geometrica a quella più propriamente espressiva, attraverso la sensibilità e gli sguardi differenti degli autori del territorio.

La mostra nasce da un articolato lavoro di selezione. Ventisette soci hanno inviato nel corso del 2025 le proprie opere, per un totale di circa 1.400 fotografie raccolte. Le immagini sono state quindi sottoposte a un attento lavoro di valutazione da parte di una giuria, che ha individuato 252 fotografie ammesse alla fase finale, dalle quali sono state successivamente selezionate 71 immagini che compongono l'esposizione.

I soci del Circolo desiderano fare: "Un sentito ringraziamento ai giurati esterni Alessandro Testa, grafico, e Pietro Senesi, gallerista, insieme ai soci Michelangelo Biolatti, Vic Lantermino e Loredana Berteina, che hanno contribuito al percorso di selezione. La doppia esposizione – dicono dal sodalizio - rappresenta anche l'occasione per raccontare la storia e l'identità del Circolo Fotografico Imago, associazione culturale fondata nel 1992 e attiva da oltre trent'anni sul territorio di Savigliano. Nel corso della sua attività, il nostro Circolo ha promosso la cultura dell'immagine attraverso corsi di formazione, workshop tecnici, mostre, eventi espositivi e progetti dedicati al territorio. Con 'Armonie', questa attività trova una nuova espressione, mettendo in evidenza il costante lavoro di ricerca formale ed estetica portato avanti dai soci. L'incontro con la fotografia di Guido Harari amplia ulteriormente il percorso, creando un dialogo tra una figura di riferimento della fotografia internazionale e gli autori che, quotidianamente, coltivano la passione per l'immagine a Savigliano e nel territorio".