Parte "Langa4Young", che punta a creare nuove opportunità di partecipazione per i giovani del territorio

Prende il via a Dogliani “Langa4Young”, il progetto finanziato con il contributo della Regione Piemonte nell’ambito del bando “PIEMONTE per i GIOVANI”, pensato per creare nuove opportunità di partecipazione attiva, inclusione, socialità e di avvicinamento costante al mondo del volontariato, della cultura e dello sport per le ragazze e i ragazzi del territorio del Comune di Dogliani e dei Comuni limitrofi.

Il primo appuntamento è in programma domenica 18 ottobre 2026 dalle ore 18.00 alle ore 21.00, presso la sede di Casa Mascarello in Via Vasca 38 in Dogliani Castello.

La serata, organizzata dal Comune di Dogliani in collaborazione con la Consulta Giovani Dogliani, partner del progetto, sarà l’occasione per inaugurare la sede e presentare il progetto “Langa4Young”, illustrandone gli obiettivi, le attività e la rete di realtà coinvolte.

A seguire un momento conviviale con Aperitivo a cura della Consulta Giovani Dogliani e Musica con DJ Daniele Bertaina per inaugurare insieme ai giovani, ai partner di progetto e alla comunità questo nuovo spazio.

Il progetto, che si rivolge ai giovani tra i 15 e i 34 anni, è promosso dal Comune di Dogliani, ente capofila, e coinvolge in qualità di partner la Consulta Giovani Dogliani, i Comuni di Belvedere Langhe, Farigliano, Narzole, Murazzano, Piozzo e Somano.

Inoltre, sono coinvolte numerose associazioni, Assoc. Volontari del Soccorso di Dogliani, Assoc. Protezione Civile di Dogliani, Società Filarmonica “Il Risveglio”, ASD Dogliani Calcio, Pallacanestro Farigliano, VBC Dogliani e numerosi enti del territorio, Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di Dogliani, Parrocchia SS. Quirico e Paolo di Dogliani, CSSM Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese e CSV Centro Servizi Volontariato.

“Langa4Young” nasce con l’obiettivo di costruire una proposta capace di rispondere agli interessi e alle esigenze delle nuove generazioni, offrendo spazi di aggregazione sicura, rafforzando le occasioni di incontro, con la realizzazione di momenti che favoriscano l’inclusione sociale e culturale, la partecipazione attiva e la promozione di stili di vita sani anche attraverso la pratica dello sport dilettantistico, favorendo la permanenza dei giovani sul territorio.

Nel corso del progetto “Langa4Young” verranno realizzati eventi e attività culturali, come corsi e laboratori tematici musicali e artistici, workshop pratici, eventi dimostrativi e corsi legati al mondo del volontariato, attività sportive co-progettate con i giovani e con la collaborazione delle associazioni e degli enti partner.

Le attività del progetto “Langa4Young” finanziate con il contributo della Regione Piemonte si svilupperanno fino a settembre 2027 e serviranno per dare uno slancio alle politiche giovanili del territorio, creando una solida base per il futuro.