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Sanità | 08 ottobre 2026, 11:19

Narzole, incontro per prevenire le cadute domestiche

Appuntamento il 15 ottobre al Centro Anziani di Piazza Balocco

Narzole, incontro per prevenire le cadute domestiche

Le cadute rappresentano un importante problema di salute pubblica, in particolare per le persone anziane, con possibili conseguenze sulla mobilità, sull’autonomia e sulla qualità della vita. Per questo motivo l’Asl Cn2 ha avviato un percorso di informazione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere conoscenze, buone pratiche e strategie utili a ridurre il rischio di cadute negli ambienti domestici.

L’iniziativa si inserisce nel contesto del progetto europeo "Joint Action Circe" co-finanziato dall’Unione Europea, che promuove interventi per favorire l’invecchiamento attivo e sostenere la salute e l’autonomia delle persone, e dei programmi del piano locale della prevenzione.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 15 ottobre 2026 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 a Narzole al Centro Anziani di Piazza Balocco

Gli incontri già svolti si sono tenuti nelle seguenti date:

Un incontro non solo teorico, aperto alla cittadinanza, con interventi delle fisioterapiste dedicati alla prevenzione delle cadute, alla sicurezza degli ambienti domestici e ai consigli pratici per mantenere autonomia e benessere nella vita quotidiana.

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