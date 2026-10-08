Narzole, incontro per prevenire le cadute domestiche

Le cadute rappresentano un importante problema di salute pubblica, in particolare per le persone anziane, con possibili conseguenze sulla mobilità, sull’autonomia e sulla qualità della vita. Per questo motivo l’Asl Cn2 ha avviato un percorso di informazione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere conoscenze, buone pratiche e strategie utili a ridurre il rischio di cadute negli ambienti domestici.

L’iniziativa si inserisce nel contesto del progetto europeo "Joint Action Circe" co-finanziato dall’Unione Europea, che promuove interventi per favorire l’invecchiamento attivo e sostenere la salute e l’autonomia delle persone, e dei programmi del piano locale della prevenzione.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 15 ottobre 2026 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 a Narzole al Centro Anziani di Piazza Balocco

Gli incontri già svolti si sono tenuti nelle seguenti date:

Un incontro non solo teorico, aperto alla cittadinanza, con interventi delle fisioterapiste dedicati alla prevenzione delle cadute, alla sicurezza degli ambienti domestici e ai consigli pratici per mantenere autonomia e benessere nella vita quotidiana.