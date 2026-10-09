Coldiretti Cuneo: sapori, biodiversità e cultura agricola alla Fiera Nazionale del Marrone

Coldiretti Cuneo e Campagna Amica tornano alla Fiera nazionale del Marrone, in programma da venerdì 16 a domenica 18 ottobre a Cuneo, con il mercato dei produttori agricoli, le degustazioni, la ristorazione, i laboratori per bambini e la fattoria degli animali. Ad anticipare il taglio del nastro, mercoledì 14 ottobre alle ore 10 all'Auditorium Varco di Cuneo, sarà il convegno "Sfida climatica: il ruolo dell'agricoltura oltre i miti e le falsità". Un confronto con il mondo della ricerca e la Regione Piemonte, aperto ad agricoltori, cittadini e studenti, per fare chiarezza sul contributo dei diversi settori alle emissioni e sulle possibilità dell'agricoltura di contrastare il cambiamento climatico, dalla gestione del suolo alle pratiche che favoriscono lo stoccaggio del carbonio.

Durante i tre giorni della manifestazione, in piazza Galimberti, il mercato Campagna Amica ospiterà una quarantina di aziende agricole provenienti da Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Sicilia per una full immersion nei gusti e nei sapori dell'autunno 100% italiano. Sarà presente anche il Distretto del Cibo Monregalese-Cebano ad indirizzo biologico, con le produzioni di un territorio in cui la castanicoltura riveste un ruolo cruciale per l'economia e il presidio delle aree montane.

Cinque gli appuntamenti nell'area Coldiretti, in piazza Galimberti, dedicata alle degustazioni: tra le eccellenze da conoscere e gustare ci saranno i vini piemontesi The Green Experience, ottenuti con pratiche sostenibili a tutela di paesaggio, suolo e biodiversità, le birre Made in Cuneo, i grandi formaggi e i prodotti del Distretto del Cibo Monregalese-Cebano. Sempre in piazza Galimberti, il padiglione della ristorazione proporrà piatti della tradizione preparati con i prodotti della Granda.

Ai giardini Fresia (ex zoo) tornerà la fattoria degli animali, allestita da Coldiretti Cuneo con ARAP e l'Associazione Piccoli Animali. Venerdì 16 ottobre l'area accoglierà i bambini delle scuole, che potranno conoscere da vicino gli animali e partecipare ai laboratori didattici di Coldiretti Campagna Amica. Sabato e domenica, invece, le attività saranno aperte alle famiglie. I bambini potranno, tra le altre cose, conoscere il mondo delle api e del miele, trasformare il latte in formaggio e impastare il pane. Un modo per scoprire, attraverso il gioco e le attività manuali, da dove arriva e come viene prodotto il cibo.

"La Fiera del Marrone è un appuntamento che sosteniamo fin dalle prime edizioni, convinti del suo valore per le aziende agricole e per tutto il territorio. È un'occasione per far conoscere la qualità delle nostre produzioni e il lavoro degli agricoltori, che contribuisce a mantenere vive le tradizioni e l'economia locale. Anche quest'anno proponiamo attività per tutte le età, dalle degustazioni ai laboratori per i più piccoli, per rafforzare il rapporto con i consumatori e promuovere una maggiore attenzione all'origine e alla stagionalità del cibo", dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

"Quest'anno ci avviciniamo alla Fiera del Marrone in un momento particolare dal punto di vista geopolitico, che porta incertezza sui mercati e pesa sui costi di produzione, a partire dall'energia. Anche per questo, appuntamenti come la Fiera sono importanti per dare visibilità alle nostre imprese e far comprendere il valore del loro lavoro. Dietro le eccellenze che i visitatori potranno gustare ci sono agricoltori che, pur tra molte difficoltà, continuano a investire nella qualità e a prendersi cura del territorio", sottolinea Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.