“Eredi del futuro. Il patto tra generazioni”: torna a Cuneo il summit della sostenibilità e dell'innovazione territoriale di Confartigianato

Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, torna il Summit della Sostenibilità e dell’Innovazione Territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo, un appuntamento dedicato al confronto sulle grandi sfide ambientali, economiche e sociali che interessano il territorio e le sue comunità. La seconda edizione, dal titolo “Eredi del futuro. Il patto tra generazioni”, si svolgerà lunedì 19 ottobre 2026, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso l’Hub-Spazio Artigiano, nella sede provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo, in corso IV Novembre 7 a Cuneo.

L’iniziativa si inserisce nel calendario della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità, promossa da Confartigianato a livello nazionale, e rinnova l’impegno dell’Associazione nel favorire una riflessione condivisa sui temi della sostenibilità, del cambiamento climatico, della transizione energetica e dell’innovazione territoriale.

Al centro del Summit di quest’anno sarà il rapporto tra generazioni, inteso come elemento fondamentale per affrontare le trasformazioni in atto e costruire prospettive di sviluppo durature. Il titolo “Eredi del futuro. Il patto tra generazioni” richiama infatti una responsabilità collettiva: quella di custodire e valorizzare il patrimonio di conoscenze, esperienze, risorse e competenze ricevuto, accompagnandolo verso nuovi modelli di crescita capaci di coniugare sostenibilità ambientale, innovazione e benessere delle comunità.

Un patto che guarda al futuro senza dimenticare il passato, riconoscendo nell'incontro tra l’esperienza delle generazioni precedenti e le idee di quelle più giovani una leva decisiva per affrontare le sfide contemporanee. Un principio che trova una particolare espressione nel mondo dell’artigianato e della piccola impresa, dove il passaggio di competenze, la continuità del sapere e la capacità di innovare rappresentano da sempre valori fondamentali.

Il Summit si propone così come uno spazio di dialogo aperto tra istituzioni, università, imprese, professionisti e comunità, con l’obiettivo di mettere in relazione punti di vista differenti, condividere esperienze e individuare nuove opportunità per uno sviluppo territoriale più consapevole, responsabile e sostenibile.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Patrizia Manassero, Sindaca di Cuneo, e Luca Crosetto, Presidente della Camera di Commercio di Cuneo. È inoltre previsto un videomessaggio di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Seguirà l’introduzione di Michele Quaglia, Vicepresidente territoriale vicario di Confartigianato Imprese Cuneo, che darà avvio al confronto sui temi al centro dell’iniziativa.

Il dibattito entrerà quindi nel vivo con gli interventi di autorevoli rappresentanti del mondo scientifico, accademico e istituzionale. Interverrà Luca Mercalli, Presidente della Società Meteorologica Italiana, Ambasciatore Europeo del Patto per il Clima e giornalista scientifico, che porterà il proprio contributo sulle sfide legate al cambiamento climatico e alla sostenibilità ambientale. A seguire, Paolo Mazzoleni, Assessore all’Urbanistica della Città di Torino, offrirà una prospettiva sulle trasformazioni urbane e sul ruolo della pianificazione territoriale nel delineare città e comunità più sostenibili. Il confronto proseguirà con Cristian Campagnaro, Professore Ordinario di Design presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e referente del corso di laurea interateneo in “Design sostenibile per il sistema alimentare” del Politecnico di Torino e dell’Università di Parma, ed Eleonora Fiore, Professoressa Associata di Design presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Parma e referente per tirocini, job placement e internazionalizzazione del medesimo corso di laurea, che approfondiranno il contributo della formazione, della progettazione e dell’innovazione nella costruzione di modelli di sviluppo sostenibili. Completerà il quadro degli interventi Domenico Sturabotti, Direttore di Symbola – Fondazione per le Qualità Italiane, con una riflessione sul valore dei territori, delle competenze e delle eccellenze italiane nel percorso verso un’economia più sostenibile.

Le conclusioni saranno affidate a Daniela Balestra, Presidente territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo.

Modererà l’incontro Nicolas Lozito, giornalista de La Stampa.

Attraverso il contributo di voci ed esperienze diverse, il secondo Summit intende ribadire come la sostenibilità non possa essere affrontata esclusivamente come una questione ambientale, ma debba essere considerata una sfida trasversale, che coinvolge l’economia, la società, la cultura, la formazione e il modo stesso di immaginare il futuro dei territori. In questa prospettiva, il dialogo intergenerazionale diventa uno strumento concreto per mettere in relazione tradizione e cambiamento, responsabilità e opportunità, visione e azione.

Il Summit è organizzato con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo, della Fondazione CRC e di Banca CRS. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Cuneo, Città di Savigliano, Politecnico di Torino, Environment Park, GAL Mongioie, GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio, GAL Tradizione Terre Occitane, GAL Langhe Roero Leader e UNCEM Piemonte. Partner dell’evento sono la Comunità Energetica CER-a e CEnPI – Confartigianato Energia per le Imprese.

Per informazioni: Confartigianato Imprese Cuneo - tel. +39 0171 451101, e-mail segreteria@confartcn.com