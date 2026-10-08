Arte, artigianato e istituzioni uniti per la comunità: il 12 ottobre s'inaugura la grande mostra in Prefettura a Cuneo [FOTO e VIDEO]

Sarà inaugurata ufficialmente lunedì 12 ottobre la prestigiosa mostra ospitata negli spazi del Palazzo del Governo di Cuneo, organizzata dalla Prefettura e da Confartigianato Imprese Cuneo.

L’iniziativa, interpretata da un intreccio di due eventi espositivi dai titoli: “Quel che resta dell’estate” e “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”, è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa svoltasi in Prefettura alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni: oltre a S.E. il Prefetto Mariano Savastano, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e l’assessora alle Manifestazioni Sara Tomatis; dell’Associazione di categoria: la presidente di Confartigianato Cuneo Daniela Balestra, accompagnata dal direttore generale Jospeh Meineri e dai due vice presidenti Michele Quaglia (vicario) e Davide Merlino. Presenti anche gli artisti Valerio Berruti, scultore albese di fama internazionale e Riccardo Tesio, chitarrista e co-fondatore del gruppo cuneese Marlene Kunz.

L’esposizione, visitabile dal 15 ottobre al 1° novembre, si articola in due momenti complementari che mettono in dialogo l'identità del territorio, il saper fare artigiano e la grande arte contemporanea. All'esterno, nel magnifico giardino interno del Palazzo prefettizio, faranno da cornice tre opere monumentali del celebre artista albese Valerio Berruti. All'interno, nei saloni di rappresentanza, prenderà vita l'itinerario espositivo ideato da Confartigianato Cuneo, volto a raccontare l'evoluzione del comparto artigiano tra tradizione e innovazione. A fare da filo conduttore e colonna sonora dell'intero progetto saranno le sonorità e la sensibilità musicale dei Marlene Kuntz, in un connubio virtuoso tra arte, musica, artigianato e istituzioni dello Stato al servizio della comunità.

Gli interventi a margine della conferenza stampa di presentazione (GUARDA IL VIDEO)

«Aprire le porte del Palazzo della Prefettura alla cittadinanza attraverso un progetto culturale di questo spessore – ha dichiarato il prefetto Savastano - significa confermare il ruolo delle istituzioni come casa comune e punto di riferimento per il territorio. L'incontro tra l'arte esposta nei nostri giardini e il racconto dell'artigianato nei saloni di rappresentanza celebra il valore del lavoro, della creatività e del senso di appartenenza della nostra comunità».

«L’artigianato non è soltanto storia o memoria del passato, - ha sottolineato la presidente Balestra - ma è visione, intelligenza manuale e capacità di guardare al futuro. Portare il nostro saper fare all'interno di una sede istituzionale così autorevole, accanto all’opera di un grande artista come Valerio Berruti, dimostra come il lavoro artigiano sia a tutti gli effetti un’espressione di cultura, bellezza e identità produttiva».

«Cuneo si prepara a vivere settimane straordinarie nel segno dell'eccellenza. – ha aggiunto la sindaca Manassero - Questa mostra in Prefettura arricchisce la proposta culturale della città ed entra in perfetta sinergia con la Fiera Nazionale del Marrone. Ringraziamo la Prefettura, Confartigianato e gli artisti per aver creato una proposta di altissimo profilo che valorizza il nostro centro storico e attrae visitatori e turisti».

«Esporre nel giardino interno della Prefettura – ha commentato il maestro Berruti - è un'opportunità speciale per far dialogare le mie sculture con uno spazio istituzionale e raccolto. Le opere posizionate all'esterno cercano di instaurare un contatto intimo con chi le osserva, ricordandoci la bellezza e l'universalità dell'essere umano attraverso la metafora dell'infanzia».

L'evento rappresenta inoltre un ideale e solenne preludio alla 27ª edizione della Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo, la cui partenza è prevista per venerdì 16 ottobre.

Periodo: dal 15 ottobre al 1° novembre

Luogo: Palazzo del Governo – Prefettura di Cuneo

Aperture: da giovedì a domenica

Orari: 10.00-12.30 / 15.00-18.00

Ingresso libero