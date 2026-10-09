PROVE MULTIPLE / Definita la squadra regionale U16 per Casalmaggiore, in gruppo Magliano e Ternavasio

Nuovo appuntamento per le rappresentative regionali U16. Sabato e domenica a Casalmaggiore (CR) si svolgerà la prima edizione del Trofeo delle Regioni Cadetti/e campionato italiano Individuale di prove multiple.

E' la prima stagione in cui i titoli delle multiple non vengono assegnati in occasione del Trofeo per Regioni Cadetti, ma diventano protagonisti di una manifestazione dedicata che, quest'anno, è abbinata alla Finale Nazionale del CdS Allievi e Allieve della specialità.

Tra gli atleti convocati, figura la vicecampionessa italiana cadette di salto in alto, Annalisa Magliano (Atl. Roata Chiusani) mentre, tra gli atleti individualisti, sarà presente il campione italiano cadetti dei 300 metri Samuele Ternavasio (Atl. Fossano '75).

Nell'elenco sono presenti anche Matteo Brignone (Atl.Roata Chiusani) e Nicolò Cravero (Atl.Fossano '75).