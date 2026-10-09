SCI DI FONDO / Carollo e Ghio a Ramsau fino al 25 ottobre

In partenza per Ramsau: dal 10 al 25 ottobre gli atleti delle squadre A saranno impegnati in un raduno di preparazione che precede di un mese l’inizio della stagione del massimo circuito. La località austriaca ospiterà nel complesso tredici atleti, vale a dire Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Simone Mocellini, Gabriele Matli, Simone Daprà, Davide Ghio, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Federica Cassol, Nicole Monsorno, Virgina Cena e Nadine Laurent.

Gli atleti saranno seguiti dal tecnico responsabile Markus Cramer e da Francesca Baudin, Andrea Resatano, Claudio Consagra con i fisioterapisti Claudio Saba ed Antonia Roider, presente nelle giornate del 13 e 14 ottobre anche il coordinatore della DA Michel Rainer.

Appuntamento a Carisolo (Trento) invece per dieci atleti della squadra juniores dal 12 al 17 ottobre: il direttore tecnico giovanile Paolo Rivero ha convocato Giacomo Barale, Francesco Romagna, Thomas Maestri, Luca Pietroni, Edoardo Trombetta, Alice Leoni, Emma Schwitzer, Claire Frutaz, Vanessa Cagnati e Caterina Milani insieme ai tecnici Fabio Pasini ed Andrea Gola.