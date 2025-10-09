 / Cronaca

Cronaca | 09 ottobre 2025, 19:57

Prese un'auto a noleggio che non avrebbe più riconsegnato: a processo per appropriazione indebita

I fatti si sarebbero verificati nel 2021. In aula il racconto del titolare della ditta

Il tribunale di Cuneo

Avrebbe affittato per più di un anno un’auto con la formula del noleggio a lungo termine, smettendo di pagare la rata mensile da 500 euro nel dicembre 2021 e non riconsegnando più l’auto. Solo nella primavera successiva, il titolare dell’autonoleggio ne sarebbe rientrato in possesso.

“Non mi riconsegnò l’auto ma lui continuava a circolarci - ha ricordato in tribunale, a Cuneo, il titolare che nel 2021 denunciò l’uomo - perché mi sono arrivate multe per 9.000 euro di infrazioni varie, tra le quali guida contromano e mancati pagamenti di pedaggi autostradali”.

Accusato di appropriazione indebita di orate al tribunale di Cuneo è D.D., da sempre e fino a quel momento un cliente fidato del noleggiatore. 

“Prima della Renault Modus aveva noleggiato una Clio e una Mercedes, che però avevano avuto problemi meccanici e che avevo subito sostituito - ha continuato -. Lo incontrai solo quando abbiamo stipulato il primo contratto, che poi veniva rinnovato con cadenza mensile; da quel momento ho sempre trattato con un suo amico e mio conoscente che era nel commercio delle auto. Era questo signore che mi consegnava i soldi ogni mese, ma intanto continuavano ad arrivarmi le multe perché l’auto era intestata a me dato che la mia è una ditta individuale”.  

Anche il modo in cui poi tornò in possesso dell’auto sarebbe stato strano: “Mi fece arrabbiare, perché dopo la denuncia attendevo il sequestro dell’auto - ha concluso -  e invece in primavera mi chiamò questo intermediario, dicendomi che aveva portato la Modus dal meccanico perché aveva qualche problema. Sapeva che avevo sporto querela e non era quello il modo corretto di procedere con l‘indagine in corso”.  

Il 2 febbraio 2026, la prossima udienza. 
 

CharB.

