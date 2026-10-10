Il Principe Alberto II di Monaco in visita alla Biraghi di Cavallermaggiore

A seguito delle visite ufficiali nei comuni piemontesi aderenti all'Associazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco, terminate nella tarda serata di venerdì, sabato 10 ottobre S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, prima di rientrare nel Principato, ha apprezzato la visita dello stabilimento della Biraghi S.p.A. di Cavallermaggiore.

Il Sovrano, alla guida del Principato dal 2005, ha così concluso il suo viaggio in Piemonte con una tappa dedicata a una delle più importanti eccellenze agroalimentari del territorio, incontrando la famiglia Biraghi e visitando lo stabilimento produttivo dell'azienda.

Accolto dalla Proprietà, Anna e Bruno Biraghi, il Principe ha visitato gli ambienti produttivi in cui, dal 1934, il latte conferito dalle aziende agricole delle province di Cuneo, Torino e Asti viene trasformato nei prodotti che hanno reso l'azienda un punto di riferimento del comparto lattiero caseario italiano. Nel corso della visita, anche attraverso l'incontro con le persone che ogni giorno lavorano in Biraghi, ha potuto conoscere da vicino una filiera corta e profondamente radicata nel territorio, custode di un sapere che si tramanda da generazioni e che trova la sua espressione più alta nel Gran Biraghi e nel Gorgonzola DOP. Una visione del lavoro che unisce tradizione e innovazione, mantenendo salda l'identità piemontese dell'azienda e guardando al tempo stesso a un mercato sempre più internazionale.

Per la Biraghi la visita ha rappresentato un momento di grande orgoglio e un riconoscimento del lavoro svolto ogni giorno da tutte le persone che ne fanno parte. Un incontro cordiale e partecipato, che ha permesso di raccontare al Principe, impegnato a favorire l'incontro tra gli attori economici locali, come questa storia di un'impresa familiare che da oltre novant'anni cresce restando fedele alle proprie radici e al proprio territorio.

Questo momento rappresenta anche una bella occasione per ricordare le radici comuni e i solidi legami economici che ancora oggi uniscono Monaco e l'Italia, come ha sottolineato S.E. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, in occasione della sua recente visita di Stato nel Principato, lo scorso 2 e 3 ottobre.