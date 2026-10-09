Quattro anni di lavoro per recuperare la memoria fotografica delle Langhe: il Gruppo Fotografico Albese presenta i suoi archivi

Migliaia di immagini possono raccontare la storia di un territorio, custodirne i cambiamenti e restituire volti, luoghi e momenti che rischierebbero altrimenti di andare perduti. È da questa consapevolezza che nasce "Archivi fotografici", il progetto con cui il Gruppo Fotografico Albese (GFA) lavora da quattro anni al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio fotografico.

I risultati raggiunti e i nuovi sviluppi saranno presentati al pubblico martedì 20 ottobre alle 20.45, alla Casa del Volontariato di Alba, in corso Europa 45, durante una serata dedicata alla memoria fotografica del territorio e alle possibilità offerte dalla digitalizzazione per renderla accessibile.

Il percorso, sostenuto dalla Regione Piemonte, rientra negli interventi dedicati alla conservazione, descrizione, catalogazione e digitalizzazione degli archivi e del patrimonio documentale di interesse culturale. Un lavoro che richiede competenze specifiche e che, nel corso di quattro anni, ha permesso al GFA di analizzare, schedare, riordinare e digitalizzare materiali di particolare valore storico, sociale e culturale.

Tra gli interventi già conclusi figurano il recupero dell'intera opera collettiva "Posti della Malora" e il riordino dei materiali fotografici dei fondatori Oreste Cavallo e Tonino Buccolo. Archivi che rappresentano non soltanto una testimonianza dell'attività del gruppo, ma anche una fonte preziosa per ricostruire la storia delle Langhe attraverso lo sguardo di chi le ha fotografate.

A illustrare il percorso sarà Guido Arnosio, archivista e laureato in Storia dell'Arte all'Università degli Studi di Torino, dove ha dedicato la propria tesi al tema "Il racconto fotografico. Le Langhe di Beppe Fenoglio nei lavori del Gruppo Fotografico Albese", prendendo in esame proprio il volume "Posti della Malora" edito dal GFA.

Durante l'incontro Arnosio approfondirà i criteri scientifici utilizzati per l'analisi, la catalogazione, la conservazione e la pubblicazione dei materiali, spiegando come un archivio fotografico possa essere organizzato e reso consultabile senza perdere il legame con il contesto storico e culturale in cui le immagini sono nate.

L'appuntamento sarà anche l'occasione per presentare ufficialmente la sezione dedicata agli archivi del Gruppo Fotografico Albese all'interno di Memora, il portale della Regione Piemonte dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale. Un nuovo strumento attraverso il quale il lavoro di recupero potrà raggiungere un pubblico più ampio, rendendo progressivamente fruibile un patrimonio finora poco conosciuto.

L'incontro permetterà inoltre di conoscere i prossimi sviluppi del progetto, che interesseranno i fondi fotografici dei soci Dario Destefanis, Bruno Abbona, Enzo Borello ed Enzo Massa, oltre al recupero delle immagini delle due mostre degli anni Novanta, "Esospezioni" ed "Esospezioni 2". Un nuovo capitolo nel percorso di valorizzazione di un patrimonio che racconta oltre sessant'anni di attività fotografica.

"Il lavoro sugli archivi rappresenta un pilastro fondamentale per la nostra associazione", sottolinea la presidente del Gruppo Fotografico Albese, Simona Vergano. "Crediamo fortemente nella necessità di guardare avanti, sfruttando le nuove tecnologie e sintonizzando i nostri linguaggi espressivi sulle sfide del presente. Allo stesso tempo, sentiamo la responsabilità di proteggere e valorizzare il nostro patrimonio storico: un'eredità di oltre sessant'anni di fotografia da far conoscere, affinché non ne vada perduta la memoria".

Per informazioni è possibile consultare il sito www.gruppofotograficoalbese.it oppure scrivere a info@gruppofotograficoalbese.it.