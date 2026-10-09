Vedere come nasce la carta: il 17 ottobre Smurfit Westrock apre le porte dello stabilimento di Verzuolo

Gli stabilimenti piemontesi di Asti e Verzuolo aprono nuovamente le loro porte a chi desidera conoscere da vicino come nascono la carta e il cartone ondulato e come si crea il packaging a basso impatto ambientale. Un’occasione unica in un’azienda leader nel suo settore ed esempio concreto di economia circolare

Dal 15 al 17 ottobre le porte dell’industria piemontese si aprono per raccontare storie di innovazione, tecnologie e persone mostrando il valore di chi crea valore. E’ questo l’obiettivo di “Fabbriche Aperte”, la manifestazione promossa dalla Regione Piemonte che coinvolge tutti i settori della manifattura e dei servizi avanzati. Durante i tre giorni le aziende aprono gratuitamente al pubblico i loro stabilimenti produttivi e organizzano visite guidate - solo su prenotazione - gestite da tecnici, operai, progettisti e responsabili di produzione che raccontano il proprio mestiere sul posto di lavoro. Chi partecipa potrà scoprire il “dietro le quinte” aziendale, come nasce un prodotto, quali competenze servono per realizzarlo e come si guarda al futuro su automazione, ricerca e sostenibilità.

Legata a questo ultimo tema è la produzione di Smurfit Westrock Italia, multinazionale leader nel settore del packaging a base carta, a minimo impatto ambientale. In Piemonte, oltre all’head quarter di Novi Ligure (Alessandria) sono presenti lo stabilimento di Asti e la cartiera di Verzuolo, nel Cuneese, pronti ad accogliere il pubblico.

Sabato 17 ottobre – Cartiera di Verzuolo

Saranno 4 i tour previsti sabato 17 ottobre all’interno della Cartiera Smurfit Westrock di Verzuolo a partire dalle 9.30. Qui inizia il percorso produttivo degli imballaggi: dalla materia prima insieme alle tonnellate di materiale cellulosico riciclato nascono le enormi bobine di carta che andranno ad alimentare gli stabilimenti Smurfit Westrock in Italia e non solo. Con la sua capacità di oltre 500mila tonnellate l’anno, la Cartiera di Verzuolo è la più grande d’Italia e una delle maggiori in Europa e rappresenta un esempio di economia circolare. Nella stessa area opera, infatti, l’impianto di riciclo inaugurato oltre un anno fa: qui vengono raccolti gli scarti di produzione e il materiale cartaceo raccolto dai Comuni e dalle aziende limitrofe per essere trasformati in nuova materia prima. Un circolo virtuoso che mostra in concreto perché scegliere un packaging a base carta è una scelta responsabile che guarda al futuro.

Per le informazioni utili alla visita e iscriversi: https://www.fabbricheapertepiemonte.it/prenota-cartiera-smurfit-westrock.html?view=servicesearch&id_service=207